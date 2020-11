Guvernul Orban a mărit pensiile în luna septembrie cu 14%. Deși legea prevedea o mărire cu 40%, pandemia de coronavirus a dus la o criză economică fără precedent în România. Acum, pensionarii se întreabă dacă în 2021 li se vor mări veniturile.

O nouă lege a pensiilor?

În acest sens, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a venit cu noi precizări, dar a răspuns și la o întrebare cheie. Dacă are de gând sau nu să facă nouă lege a pensiilor.

„Eu cred că una dintre problemele sistemului de pensii este că toată lumea se mândrește cu modificări la Legea pensiilor, iar sistemul nostru public, mă refer la angajați, are serioase dificultăți în a asigura coerență în respectarea legii. Sunt o serie de lucruri asupra cărora aș intervenit, dar aș face-o cu un parlament responsabil.

Am avut mai multe intenţii în acest an, dar când am văzut cum arată lucrurile în Parlament, că nu te poți baza pe majoritatea PSD, că tot ceea ce trimiți acolo este tratat cu un populism care te sperie, ei sunt conștienți că resursele bugetare sunt limitate și, cu toate aceasta, cu un cinism care rar mi-a fost dat să întâlnesc, sincer, pur și simplu, calcă în picioare și răstălmăcesc absolut orice propunem și din ce propunem până la ce iese este o diferență enormă și fără să țină cont de nimic, de absolut nimic, dacă se poate, dacă există resurse.

Prin urmare, nu am o intenție de a veni cu o nouă lege a pensiilor, vreau să mă implic în elaborarea unor măsuri punctuale care să elimine inechitățile, dar permiteți-mi să fac acest lucru de îndată, și sper că așa se va întâmpla, ce vom avea un parlament cu care să se poate lucra”, a explicat Violeta Alexandru, conform România TV.

