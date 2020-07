Noul concept de comunicare aduce cu sine o promisiune atractivă pentru clienți: la PENNY poți economisi bani fără să faci rabat la calitatea și prospețimea produselor pe care le achiziționezi și, cu atât mai puțin, la experiențele plăcute alături de cei dragi. Noul slogan al brand-ului este „Economisim bani, nu dragoste.”

PENNY oferă, în continuare, prețuri corecte și produse proaspete de calitate, iar la toate acestea adaugă un plus de modernitate. Accentul în magazin este pus pe design-ul nou și primitor, iar sesiunea de cumpărături pentru clienți este îmbunătățită datorită zonei extinse pentru produse proaspete, mărci proprii pe gustul românilor, dar și datorită semnalizării mai vizibile a promoțiilor și a categoriilor principale de alimente. În plus, noul PENNY. oferă soluții simple, adaptate stilului de viață alert, precum produsele ready to eat, dar și cele semipreparate, refrigerate sau congelate.

O altă componentă importantă a noii identități este grija pentru mediu și comunitățile unde compania este prezentă. Multe dintre noile magazine PENNY. dispun de funcționalități care le fac prietenoase cu mediul, precum frigiderele cu uși pentru reducerea consumului de energie sau sistemele de iluminare pe bază de LED în interior și panourile fotovoltaice sau acoperișurile verzi in exterior.

Discounterul optimizează constant formatul magazinelor și se adaptează noilor comportamente de consum pentru a oferi o experiență de cumpărături cât mai plăcută pentru clienți.

„Economisim bani, nu dragoste” înseamnă pentru clienții PENNY posibilitatea de a face cumpărături inteligente fără a renunța la bucuriile vieții – la generozitate, la produsele de calitate și la prospețimea acestora sau la momentele plăcute petrecute cu cei dragi.

Daniel Gross, Director General PENNY. | REWE România: “Rebranding-ul în PENNY. participă la consolidarea strategiei de dezvoltare și reprezintă o dovadă a angajamentului nostru pentru România. Suntem aici din 2005 și, de atunci, am învățat să ne adaptăm, dar și să ne păstrăm amprenta locală. În continuare, ne vom concentra pe satisfacția angajaților și a clienților noștri și vom investi în calitatea produselor cu focus pe mărci proprii produse local, dar și în soluții de digitalizare și automatizare. De asemenea, ne propunem să extindem în mod sustenabil rețeaua de magazine PENNY. și să ajungem la un număr de 600 de unități până în 2029.”

Prezentă în România de peste 15 ani, rețeaua PENNY a început procesul de modernizare încă de anul trecut, iar până în prezent există 26 de magazine în format PENNY. Acest design modern va fi aplicat fiecărui nou magazin deschis începând de anul acesta, astfel că, până în 2022, toate magazinele PENNY din țară vor fi adaptate noului concept. Pentru anul 2020 sunt planificate 75 de remodelări PENNY., dar și între 20 și 25 de magazine noi.

Conceptul nou de comunicare va beneficia de o campanie integrată de lansare care va include componente TV, radio, OOH, online, PR și Social Media. Spoturile pot fi vizionate pe canalul de YouTube al PENNY România, precum și pe website-ul www.penny.ro.