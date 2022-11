Asia de Sud-Est a primit sâmbătă un nou membru surpriză venind din cealaltă parte a lumii, Columbia, cel puţin pentru moment, în urma unui lapsus verbal al preşedintelui american Joe Biden, comentează France Presse.

„Ţin să mulţumesc premierului pentru leadership-ul Columbiei la preşedinţia ASEAN”, a declarat preşedintele american, în deschiderea summitului naţiunilor din Asia de Sud-Est la Phnom Penh, alături de premierul cambodgian Hun Sen.

Columbia, ţară din America de Sud, pare să fie în spiritul preşedintelui american, căci el a comis aceeaşi eroare când a plecat de la Casa Albă pentru lunga sa călătorie în Asia.

El a declarat jurnaliştilor că „se îndreaptă spre Columbia”, corectându-se rapid „vreau să spun Cambodgia”.

Joe Biden, care va împlini 80 de ani în această lună, este reputat pentru numeroasele sale gafe de la începutul carierei sale la Washington, notează AFP.

O altă gafă din această serie care se limitează tot la geografie este totuşi mai puţin jenantă decât cea a vicepreşedintelui său, în septembrie, în Coreea de Sud.

Kamala Harris, aflată într-o vizită în zona demilitarizată ce separă Coreea de Nord de Coreea de Sud, declarase că SUA au o „alianţă cu Republica Coreea de Nord. Şi că aceasta este o alianţă puternică şi durabilă”, notează AFP.

Biden, in remarks at the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit, thanks „the prime minister for Colombia” for his „leadership as ASEAN chair.”

The ASEAN chair is the prime minister of Cambodia. pic.twitter.com/1vJDGP9ljI

— RNC Research (@RNCResearch) November 12, 2022