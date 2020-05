Premierul Ludovic Orban a făcut anunțul cel mare. Se face o nouă autostradă în România. Tocmai a fost semnat contractul, iar șeful de la Palatul Victoria a fost prezent la eveniment.

O nouă autostradă în România

Vom avea o nouă autostradă în România. Este un pas uriaș pentru țara noastră. S-a semnat contractul pentru un tronson al Autostrăzii Transilvania. „Am ținut să fiu prezent astăzi, mai mult simbolic, la un moment important în care se semnează contractul de execuție a unui tronson de autostradă de pe Autostrada Transilvania.

Am arătat, încă din vizitele anterioare, obiectivul nostru fundamental este de a schimba viziunea de dezvoltare a României de pe o creștere economică artificială bazată pe încurajarea consumului, fără suport în realitatea economică, să trecem la o creștere economică bazată pe investiții, atât publice, cât și investiții private, bazată pe inovare, pe cercetare, pe dezvoltare, pe creșterea competivității, pe internaționalizarea companiilor românești, pe transferul de tehnologie”, a spus premierul.

Dar asta nu e tot. Orban a vorbit și despre noua strategie a Guvernului. „Astăzi se semnează contractul de construcție a unui tronson de autostradă. De asemenea, sunt prezent aici cu domnul ministru al apărării pentru a efectua o vizită la Comandamentul Forțelor Speciale.

Și am purtat o discuție cu doamna prefect privitoare la evoluția celorlalte proiecte de investiții – investiția de la Iernut. De asemenea, am discutat de stadiul execuției pe celelalte două tronsoane care se află în execuție și vom veni cât de curând din nou în Târgu Mureș pentru a da drumul la lucrări pe tronsonul de autostradă care este cel mai aproape de finalizare. Și, de asemenea, sper în cursul acestui an să se finalizeze și investiția de la Iernut, ăsta este și motivul pentru care ministrul economiei este alături de noi în echipa care a venit la Târgu Mureș”, a mai spus Orban.

Și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a vorbit despre lucrările de infrastructură din România. „Guvernul Ludovic Orban şi-a propus să menţină toate şantierele de dezvoltare a infrastructurii de transport deschise şi a reuşit. În şase luni de mandat, niciun şantier nu a fost închis.

Cu un efort extraordinar, în această perioadă de criză pe care o traversăm, am reuşit să menţinem toate şantierele deschise, într-un dialog permament, transparent, cu antreprenorul, cu antreprenorii în general şi, bineînţeles, cu beneficiarii.

De asemenea, ne-am propus să dechidem noi şantiere de dezvoltare a infrastructurii de transport, rutiere şi feroviare, în România şi bucuros vă spun că în acest an am început lucrările la 70 de kilometri de autostradă şi drum expres în România – subliniez: am început lucrările, lucrările sunt în şantier, pe Centura Timişoarei, pe DN 2-A2 sau pe drumul expres Craiova-Piteşti, tronsonul 1.

De asemenea, ne-am propus, şi în perioada următoare, guvernul în următoarele săptămâni va veni cu un plan de dezvoltare a infrastructurii de trasport în România pentru următorii zece ani, cu tot ce înseamnă acest plan, obiective generale, obiective de conectivitate, surse de finanţare, perioade de execuţii.

Am spus în urmă cu câteva săptămâni la Piteşti, în momentul semnării contractului pentru lotul 5 al Autostrăzii Sibiu-Piteşti, tronsonul Curtea de Argeş-Piteşti, că anul 2020 va fi anul Autostrăzii Sibiu-Piteşti, pentru că după ani şi ani de aşteptări au început lucrările la acest obiectiv major de infrastructură de transport rutier din România. Pot să afirm astăzi, aici, la Târgu Mureş, că anul 2020 va fi şi anul Autostrăzii Transilvania”, a anunțat Lucian Bode, conform Radio România.