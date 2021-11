O mare actriță din România, infectată cu COVID: Am căzut în casă, m-am lovit şi sunt plină de vânătăi

Totodată, soţia regretatului actor Iurie Darie a mai dezvăluit că Gigi Becali a sunat-o, să se intereseze de starea sa. Mai mult, latifundiarul din Pipera a ajutat-o cu medicamentele necesare în lupta cu COVID-19.

„Am fost plecată cu taxiul la mai multe spitale, ca să-mi fac un set de analize. Pe drum cred că m-am îmbolnăvit, probabil că am luat virusul din aer.

Mi-a fost foarte rău, am căzut în casă, m-am lovit foarte rău şi sunt plină de vânătăi. Şi prietenii mei au avut probleme. Acum sunt acasă. M-a sunat Gigi Becali, ca să mă întrebe dacă am nevoie de ceva şi m-a ajutat cu medicamente”, a declarat Anca Pandrea pentru click.ro

Anca Pandrea trece prin momente dificile din cauza pandemiei

Amintim că Anca Pandrea a trecut prin momente dificile din cauza pandemiei. Mai precis, actrița în vârstă de 75 de ani suferă de mai multe afecțiuni care-i pun sănătatea în pericol. Din acest motiv, i-a fost imposbil să ajungă la mormântul preaiubitului soț în timpul pandemiei.

Anca Pandrea a fost condusă cu mașina de către o prietenă până la cimitirul unde se află cavoul lui Iurie Darie. În momentul în care a ajuns a avut parte de un moment extrem de ciudat, după ce a alunecat și a căzut peste piatra de marmură a mormântului.

„A fost un moment ciudat, nici nu știu cum să-l descriu. De emoție că am ajuns la el, după doi ani, nu am mai fost atentă. M-am întors cu spatele și m-am agățat de trapa aia și am căzut cu capul pe mormântul de marmură.

Noroc că mi-am pus mâna la cap la timp, că am căzut cu capul chiar pe colțul de la marmură. Puteam să-mi sparg capul sau să rămân acolo. Am interpretat-o ca pe un mesaj de la el: Eu nu puteam merge cu metroul, am și insuficiență cardiacă și respiratorie, eu nu am mașină. Nu am mai fost de doi ani la cimitir. Abia acum m-a dus o prietenă de-a mea, Dana Ionescu”, a povestit Anca Pandrea la emisiunea „Exclusiv VIP”.