Anca Pandrea a fost o săptămână internată în spital. Au externat-o vineri. I-a fost foarte rău, simțea că nu este capabilă să facă ceva.

O amică, care știa în ce stare proastă se află, a sunat rapid la 112. Ea trebuia să îi facă parastasul soțului ei, Iurie Darie, însă, din cauza problemelor de sănătate, n-a putut face așa ceva. De parastas s-au ocupat prietenii ei.

„Nu m-am simțit prea bine în perioada asta. Am fost o săptămână în spital, vineri m-au externat și am venit acasă. Mi-a fost foarte rău. Simțeam că nu mai eram capabilă de nimic. O prietenă a chemat salvarea, a sunat la 112, după ce am vorbit cu ea și i-am zis că nu mă simt bine.

Nu am vrut deloc să ajung în spital, dar m-au lăsat puterile. Eu trebuia să îi fac parastasul lui Iura săptămâna trecută cât am fost în spital așa că am avut noroc de prietenii mei care au fost la Biserică și au dat de pomană pentru sufletul lui după care s-au dus și la el la cimitir”, a declarat ea pentru Click!.