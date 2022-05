Mihailo Podoleak, consilierul şefului Cancelariei Prezidenţiale de la Kiev, susține ferm că nu va exista o încetarea a focului până când armata invadatoare nu își va retrage trupele militare din Ucraina.

În prezent, Guvernul de la Kiev urmărește să obțină o încetare definitivă a conflictului militar în negocierile de pace cu Rusia.

„Ne ne mai propuneţi o încetare a focului: aceasta este imposibil fără o retragere totală a trupelor ruse. Societatea ucraineană nu este interesată într-un nou ‘Minsk’ pentru ca războiul să revină peste câţiva ani.

Până când Rusia nu este pregătită să ne elibereze complet pământurile, platforma noastră de negociere se bazează pe arme, sancţiuni şi bani”, a scris Mihailo Podoleak, membru al echipei de negociatori ucraineni, pe contul său de Twitter.

Do not offer us a ceasefire – this is impossible without total Russian troops withdrawal. Ukraine is not interested in new “Minsk” and the war renewal in a few years. Until 🇷🇺 is ready to fully liberate occupied territories, our negotiating team is weapons, sanctions and money.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 19, 2022