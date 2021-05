Cunoscuta artistă Lora a apărut la „Vorbește lumea” cu un picior în orteză. Ea a avut parte de un incident nefericit la sala de sport. Ea a spus cum s-a petrecut accidentul. Acum, acesta se vede nevoită să stea cu piciorul imobilizat timp de câteva săptămâni.

Totul s-a putut observa la Pro TV. Lora și-a făcut vineri intrarea în platoul emisiunii Vorbește lumea așezată pe scaun. Ea i-a dat detalii inedite lui Cove. Acesta din urmă a aflat cu lux de amănunte ce a pățit la antrenamente.

„După emisiune am avut de filmat ceva drăguț, un antrenament MMA cu Mihai, fiul cu Smărăndescu. Cum eram așa tensionată… mi-am zis: “ce idee bună! De când nu am mai dat și eu pumn. Și la antrenament, la încălzire, am lovit în sacii ăia de box. Am dat cu laba picioarului într-o margine și s-a fisurat osul ăsta. Am dat în sac, dar în margine, și am dat foarte tare. Am zis: “Au” și am continuat. Apoi am dat și în Mihai și în perne și am alergat și m-am trântit. Am făcut toatea astea și după ce s-a terminat antrenamentul și am pășit din sală, s-a dus adrenalina și au început durerile. Am mers la spital. Am făcut o radiografie și iată fisură. Să sperăm că dacă sunt cuminte nu o să fie nevoie de operație”, a povestit Lora.

Cine este Lora

Laura Petrescu, cunoscută sub numele de scenă Lora, este o cântăreață de muzică pop-dance, actriță, fotomodel, jurat în cadrul emisiunii concurs Next Star și vedetă de televiziune din România. Înainte de a-și începe cariera solo, a făcut parte din formația Wassabi

Lora a devenit cunoscută în România o dată cu participarea la concursul Star Factory, organizat de Prima TV, în anul 2004. În anul 2006 s-a înființat formația Wassabi, sub îndrumarea lui Marius Moga. Formația s-a lansat cu piesa „Have some fun with Radio 21”, imnul din acel an al postului Radio 21. Ea a fost căsătorită cu umoristul Dan Badea de care a divorțat în 2014.