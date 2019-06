S-au aflat amănunte incendiare despre una dintre cele mai îndrăgite vedete ale celor de la ProTV. Celebrul Cove de la emisiunea Vorbește lumea are parte de venituri fabuloase.

Totul s-a aflat după ce Cove și-a depus declarația de avere care scoate la iveală amănunte incendiare. Din documentul făcut public reiese că a primit un venit net de 227.053 de lei din colaborarea cu o televiziune, adică aproximativ 48.000 de euro/ an, mai exact a primit suma de 4000 de euro/ lună. Pe lângă salariul de la Pro TV, Cove mai are și alte venituri. Are 115.115 lei de lei în conturi şi a împrumutat cu 35.000 de euro pe un amic. Actorul şi-a cumpărat şi o motocicletă, fabricată în 2017. A mai încasat 514 lei din dobânzi şi 15.000 de lei din dividende.

Prezentatorul de televiziune este manager la Teatrul Ion Creangă, de unde a încasat un venit net anual de 65.208 lei și deţine două terenuri intravilane, două apartamente în Bucureşti, el completând şi anexele acestora, patru boxe şi doua garaje, anunță cancan.ro.

