Simona Halep se află în prezent într-un mare pericol să rateze Roland Garros din cauza accidentării de miercuri seară. Dacă acest lucru se întâmplă ar însemna pierderi majore de bani și puncte.

Simona Halep (România, 3 WTA) s-a retras în meciul cu Angelique Kerber (Germania, 26 WTA) din turul 2 al turneului WTA 1.000 de la Roma ca ulterior să trimită un mesaj pe Twitter.

Unfortunately an ultrasound has revealed that I have a tear in my left calf. I will get an MRI tomorrow to understand the injury in more detail, but at the moment we are unsure of recovery time. I’m so disappointed to end my tournament in Rome like this… pic.twitter.com/Fx58WWg796

— Simona Halep (@Simona_Halep) May 12, 2021