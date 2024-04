O companie românească, într-un top al prestigioasei reviste The Financial Times

Arctic Stream, un integrator de infrastructură și securitate IT și emitent listat la Bursa de Valori București (BVB) sub simbolul AST, a obținut poziția 460 în clasamentul „FT 1.000 de companii cu cea mai rapidă creștere din Europa”.

Conform unui comunicat emis de companie, Arctic Stream a fost clasat printre primele 500 de companii din clasament. Asta, datorită unei rate absolute de creștere a veniturilor de 354,5%, precum și a unei rate de creștere anuale compuse (CAGR) de 65,6%, în decurs de trei ani. Între anii 2019 și 2022, cifra de afaceri a acestui integrator de soluții IT din România a crescut de la 3,76 milioane de euro la 16,49 milioane de euro.

Topul „FT 1.000 de companii cu cea mai rapidă creștere din Europa” este elaborat de publicația globală de business, Financial Times (FT). Publicația face topul în colaborare cu platforma online de procesare și vizualizare a datelor, Statista. Acesta se află la cea de-a opta ediție.

România e, totuși, sub Polonia, Ungaria și Cehia

Pentru a fi incluse în ediția din 2024, fiecare dintre cele 1.000 de companii trebuia să aibă o rată de creștere anuală compusă (CAGR) minimă de 36,9% în perioada specificată. În cazul Arctic Stream, această condiție minimă a fost depășită cu aproape dublu.

„Am obţinut, astfel, încă o atestare a performanţelor noastre, dintr-o sursă independentă, şi mă bucur să împărtăşim această veste tuturor acţionarilor şi altor părţi interesate. Este o nouă ocazie de a le mulţumi colegilor din echipa Arctic Stream, alături de care sunt convins că vom obţine rezultate excelente în continuare, câtă vreme valorificăm tot ce am acumulat împreună şi ne menţinem dedicarea, potrivit sloganului nostru: Going the Extra Mile”, a declarat Dragoş Octavian Diaconu, fondator şi Director General al Arctic Stream.

În afară de Arctic Stream, ediția actuală a „FT 1.000 de companii cu cea mai rapidă creștere din Europa” mai include alte trei companii din România. Acestea sunt AscentCore Technology (locul 185), RebelDot (locul 382) și Mindit.io (locul 832). Acestea sunt active în domeniul IT. Potrivit comunicatului citat, în comparație, Polonia are 43 de firme în top, Ungaria are 12 firme, iar Cehia are 11 firme.

Arctic Stream este o companie cu capital integral românesc, fondată în 2017. Aceasta oferă o gamă variată de servicii, printre care se numără:

evaluarea infrastructurii IT

consultanța, proiectarea

integrarea și dezvoltarea infrastructurii de date și de securitate IT

managementul de proiect, configurarea

implementarea și migrarea de soluții complexe

mentenanța și suportul operațional post-implementare.

Compania deține certificarea Cisco Certified Premier Partner din 2017, alături de alte certificări de la producători de top mondial.