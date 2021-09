Artista a făcut o toxiinfecție alimentară

”Sunt bine. Am făcut toxiinfecție alimentară, sunt foarte pofticioasă și am primit foarte multă mâncare ieri și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu vreau să vă descriu. Am chemat salvarea, eu ziceam că nu chem, dar am chemat. A venit o fată foarte drăguță și mi-a zis să merg, eu nu și nu, și până la urmă am zis că să mă duc că nu știu ce se va întâmpla.

Eu vreau să fiu sănătoasă”, a spus Marina Voica.

Amintim că Marina Voica a fost operată cu succes pe cord la o clinică privată din Braşov în luna mai. Din fericire, aceasta s-a recuperat repede și s-a întors la pasiunea ei: muzica.

Mai mult, celebra artistă din generația de aur a cântat live și i-a transmis un mesaj emoționant chirurgului care i-a salvat viaţa.

Mesajul transmis după externarea din spital

Deși mai multe clinici au refuzat să o supună unei operații, artista a primit ajutor din partea unor experți din Brașov. Operația suferită de artista în vârstă de 85 de ani a fost necesară deoarece aceasta acea leziuni severe la două dintre valvele inimii, viața fiindu-i pusă în pericol.

„Este greu să vorbești despre o mare minune care s-a întâmplat aici: o operaţie pe inimă foarte grea, la o femeie de 84 de ani. Nu mă condamnați că vreau să trăiesc. Echipa spitalului şi doctorul Zoltan Galajda au făcut o operă de artă pe inima mea. N-am cuvinte, adevărată artă. S-au purtat excepţional, cu profesionalism şi răbdare. Eu am încercat să nu creez dificultăţi. A fost greu.

Nu sunt încă restabilită complet, dar o să încep încet, încet. Sper să mă refac cât mai repede. Mulţumesc echipei care a făcut din inima mea una aproape nouă. O operaţie extraordinară”, transmitea Marina Voica, după ce a fost externată din spital.

Sursă foto: Dreasmtime