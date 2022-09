Nuntă în showbiz-ul românesc. Armin Nicoară s-a căsătorit cu iubita lui, Claudia Puican

Armin Nicoară şi Claudia Puican au avut nu mai puţin de șapte perechi de nași. Printre aceștia s-au aflat cântăreaţa Georgiana Lobonț şi soţul ei Rareş.

„Prima dată am vrut să facem doar cu familia și cu nașii. Eu nu am planificat să fac petrecere, mare chef, dar până la urmă am vorbit cu Georgiana, nașa (n. red. Georgiana Lobonț) și cu Roxana Vașniuc și ne-am adunat în jur de 130 de persoane. O să fie și mulți muzicieni. Petrecerea o să fie la una dintre cele mai frumoase locații din Timișoara, acolo am avut cele mai importante evenimente din viața mea”, a declarat Armin Nicoară, conform click.ro

De asemenea, acesta a spus și că rochia miresei este una simplă, „nu înfoiată sau pompoasă, ceva pe corpul ei o să fie pentru că ea este mai subțirică”. La petrecerea de după cununia religioasă, au servit rotisoare de berbecuț, porc și pui, dar și un bufet cu brânzeturi.

„La dansul mirilor vom dansa pe o melodie care ne aparține, cântată de Claudia, iar pe parcurs o să vedem. O să cânte și Puiu Codreanu, avem o formație de sârbi cu care tata a vorbit, o să cânte Georgiana, nașa. O să fie ceva frumos!”, a completat Armin Nicoară, potrivit sursei menționate.

Nunta lui Armin Nicoară a fost perturbată de un echipaj de Poliție

În altă ordine de idei, nunta lui Armin Nicoară a fost perturbată de un echipaj de Poliție. Au fost făcute patru reclamații pentru tulburarea liniștii publice. Intervenția polițiștilor a avut loc la câteva minute după ce Armin Nicoară și Claudia Puican au spus „da”, iar oamenii legii au decis să le dea un avertisment în urma sesizărilor, notează fanatik.ro

„Da, avem mari emoții. Suntem cu pregătirile. Mama se ocupă de tot, cu aranjamentele florale. Soacra mare, cum se știe! Claudia e la salon. Ușor, ușor, trebuie să mă retrag că nu am voie să o văd în rochie de mireasă. Așa-i tradiția la noi în Banat”, a spus Armin Nicoară.

Totodată, acesta a spus și că tatăl lui a fost tare emoționat.

„El i-a făcut cafeaua lui mama. Se ocupă de buna dispoziție a mamei. Se implică și el”, a dezvăluit artistul.