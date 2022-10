Numărul firmelor radiate în toată țara a crescut cu 9,62%. Date oficiale ONRC

Conform cifrelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 7.457. În acest caz, creșterea este de 9,28%, faţă de ianuarie-august 2021

Pe următoarele locuri se află judeţele Cluj – 2.133 (plus 15,97%), Constanţa – 2.068 (plus 13,25%) şi Timiş – 2.066 (plus 1,62%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Călăraşi – 378 (în creştere cu 2,44% faţă de primele opt luni ale anului trecut), Covasna – 387 (plus 8,10%) şi Ialomiţa – 392 (plus 18,43%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Tulcea (plus 30,38%), Gorj (plus 24,89%) şi Sălaj (plus 23,32%). În perioada analizată au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate în judeţele Caraş-Severin (minus 13,60%), Brăila (minus 9,49%) şi Alba (minus 8,70%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 12.531 (plus 8,24% raportat la ianuarie-august 2021), construcţii – 4.202 (plus 7,03%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 3.857 (plus 8,65%) şi industria prelucrătoare 3.752 (plus 10,81%).

În august 2022, au fost consemnate 5.297 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (921) şi în judeţele Cluj (251), Constanţa (243), Ilfov (210) şi Timiş (205).

Tot mai multe firme și-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2022

Potrivit datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în intervalul menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 1.094 (în creştere cu 19,15% faţă de perioada ianuarie – august 2021), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 460 de firme suspendate (în creştere cu 10,05%), Iaşi – 441 firme (+36,53%), Braşov – 391 (+37,68%) şi Neamţ – 375 (+20,97%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 60 (în creştere cu 13,21% faţă de primele opt luni din 2021), Tulcea şi Caraş-Severin cu 82 de firme (+34,33%, respectiv +9,33%) şi Covasna – 83 (+3,75%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în primele opt luni în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 2.725 (+21,43%), alte activităţi de servicii – 920 suspendări (+3,37%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 865 suspendări (+38,18%).

ONRC a publicat anterior date care arată că, în primele opt luni ale acestui an, numărul firmelor cu capital străin nou înființate în România a crescut cu 33,7%, față de aceeași perioadă a anului trecut.