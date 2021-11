Vești bune pentru români! Anumite activități nu vor mai fi interzise de săptămâna viitoare. Raed Arafat: Nu le mai putem ține închise

Raed Arafat a mai declarat că aceste propuneri vor fi transpuse într-o hotărâre de guvern, care ar putea fi emisă săptămâna viitoare. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență spune că măsurile vizează desfăşurarea cursurilor şcolare, a unor cursuri din fonduri europene sau a activităţilor sportive. Raed Arafat a subliniat însă că există în continuare condiţii referitoare privind accesul la aceste evenimente.

„Unii au zis că e relaxare, nu e relaxare… Noi, de fapt, am luat nişte măsuri pe care am zis că le vom lua, cu accesul, cu certificatele verzi, cu tot cu interdicţia participării complete a oricărui spectator la activităţile sportive şi am zis că după o analiză vom vedea cum ajustăm situaţia.

Dar, din ce vedeţi, rămâne certificatul verde obligatoriu la acest moment şi pentru cele două categorii – vaccinaţi sau trecuţi prin boală. Singura zonă în care nu se cere certificatul este la 1 Decembrie, în zona unde este spaţiu public, unde oamenii sunt în spaţiu public şi unde se cere doar respectarea măsurilor de sănătate, inclusiv purtarea măştii. Însă, în zona oficială, în interior, din nou, se aplică certificatul verde”, a arătat secretarul de stat în MAI, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul sediul CNCCI.

Măsurile care se iau sunt precaute

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a declarat că este vorba despre „măsuri precaute” referitoare la domenii în care activitatea se va desfăşura „sub un control sanitar foarte atent”.

„Sunt măsuri precaute care se iau, pentru a permite unor activităţi să se desfăşoare, pe care nu mai puteam să le ţinem închise mai departe. Le-am ţinut închise o perioadă şi acum am revenit să le deschidem, sub un control sanitar foarte atent. Bineînţeles, din nou, evaluăm situaţia, evoluţia şi vedem dacă trebuie ceva ajustat în următoarea perioadă”, a precizat Raed Arafat.

Este prea devreme pentru a spune ce se va întâmpla de sărbători

În ceea ce priveşte măsurile prevăzute pentru perioada sărbătorilor de iarnă, Raed Arafat a replicat că acest lucru depinde de modul în care va evolua incidenţa cazurilor de SARS-CoV-2. El a menţionat că o decizie va fi luată în perioada 10-15 decembrie.

„Speranţa noastră este ca oamenii, totuşi, să poată să petreacă – în condiţii de respectare a unor măsuri de sănătate publică – să petreacă cât mai aproape de normal. Dar acest lucru nu poate fi confirmat la acest moment”, a precizat Raed Arafat.