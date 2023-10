Uleiurile de gătit au diferite puncte de fum și nu ar trebui folosite peste o anumită temperatură. Deci, în funcție de ceea ce gătim, cel mai sănătos ulei este acela care poate rezista la temperaturi ridicate, potrivit Healthline. Punctul de fum al uleiurilor de gătit variază foarte mult. În general, cu cât un ulei este mai rafinat, cu atât punctul său de fum este mai mare, deoarece rafinarea elimină impuritățile și acizii grași liberi din acesta.

Cele patru uleiuri de gătit sănătoase care tolerează gătitul la temperatură ridicată

Punctul de fum este temperatura la care un ulei începe sa ardă și să fumege. Când gătiți cu un ulei care a fost încălzit peste punctul său de fum, gătitul va da o aromă de arsură mâncării. Substanțele nutritive și alți compuși bioactivi benefici pentru organism care se găsesc în uleiurile nerafinate sunt distruse atunci când acesta este supraîncălzit.

Supraîncălzirea creează, de asemenea, și specii reactive de oxigen sau radicali liberi. Acești compuși pot avea consecințe negative asupra sănătății, provocând daune celulare care pot duce la apariția unor boli. Mai mult, uleiurile care ajung la punctul de fum eliberează o substanță numită acroleină, care poate crea o aromă neplăcută de ars. Acroleina din aer poate fi periculoasă pentru plămâni.

Modul de procesare poate afecta și calitatea uleiului

Uleiurile foarte rafinate au un aspect uniform și sunt, în general, mai ieftine. Uleiurile nerafinate sunt supuse unei procesări minime și pot conține particule de sedimente, au un aspect mai tulbure și își păstrează mai mult aroma și culoarea naturală.

Uleiurile nerafinate pot conține mai mulți nutrienți, dar sunt și mai sensibile la căldură și pot râncezi mai repede decât uleiurile de gătit foarte procesate. Uleiurile rafinate tind să aibă puncte de fum mai mari decât uleiurile nerafinate.

Uleiurile din diferite surse pot avea o compoziție nutrițională diferită

Procesarea și proveniența uleiurilor afectează în special proporția și tipurile de acizi grași pe care îi conțin. Acest lucru le poate influența semnificativ efectele asupra sănătății.

Uleiul de gătit sănătos este cel bogat în grăsimi mononesaturate și polinesaturate și sărac în grăsimi saturate și trans. Oricare dintre acestea poate aduce beneficii sănătății atunci când înlocuiesc un ulei mai puțin nutritiv sau când sunt combinate cu un alt ulei.

Ulei de măsline, considerat standardul de aur în bucătăriile din întreaga lume

Punctul de fum al uleiului de măsline este de aproximativ 350 ° F (176 ° C), care este o temperatură obișnuită de gătit pentru multe rețete. Uleiul de măsline a fost considerat multă vreme standardul de aur pentru uleiurile de gătit în bucătăriile din întreaga lume. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că este versatil. Are o aromă subtilă de piper și îl puteți folosi pentru coacere, fiert sau sosuri reci.

Uleiul de măsline este bogat în vitamina E, care acționează ca un antioxidant. Acidul gras primar din uleiul de măsline este o grăsime mononesaturată numită acid oleic. Studiile au arătat că acidul oleic poate avea proprietăți anticanceroase și antiinflamatorii.

Uleiul de măsline obișnuit este hrănitor și conține grăsimi mononesaturate, dar nu este la fel de antiinflamator precum uleiul de măsline extravirgin, deoarece a fost procesat.

Deoarece poate fi folosit la o temperatură mai mare și are un punct de fum mai mare, este excelent pentru prăjire. În plus, uleiul de măsline conține compuși antioxidanti numiți oleocanthal și oleuropeină, care pot avea efecte antiinflamatorii, inclusiv scăderea tensiunii arteriale, ajutând la prevenirea apariției colesterolului LDL (rău).

Uleiul de avocado are o compoziție nutrițională similară cu a uleiului de măsline

Uleiul de avocado are un punct de fum de aproximativ 520 ° F (271 ° C), ceea ce îl face excelent pentru gătit la temperatură ridicată. Are un gust neutru, asemănător cu avocado, fiind perfect pentru prepararea unor produse dulci sau sărate. De asemenea, are o compoziție nutrițională similară cu a uleiului de măsline, cu un procent ridicat de acid oleic gras sănătos pentru inimă.

Un studiu realizat în Franța a concluzionat că își menține calitatea nutrițională la temperaturi scăzute și ridicate. Calitatea și componența nutrițională a uleiului de avocado depind de diverși factori, inclusiv de locul în care a fost cultivat avocado și de metoda de extracție utilizată. Nu în ultimul rând, uleiul de avocado poate fi benefic pentru reducerea durerilor articulare legate de osteoartrită, a glicemiei după masă și a nivelului de colesterol.

Ulei de susan conține grăsimi polinesaturate și grăsimi mononesaturate

Uleiul de susan are un punct de fum mediu-înalt de aproximativ 410°F (210°C). Conține grăsimi polinesaturate (46%) și grăsimi mononesaturate (40%) și este folosit în mod obișnuit în bucătăria asiatică, indiană și în Orientul Mijlociu. Grăsimile saturate reprezintă restul de 14%.

Nu este folosit pentru gătit, ci mai degrabă pentru aroma sa puternică. După deschiderea uleiului de susan, păstrați-l la frigider. Rețineți că uleiul de susan obișnuit diferă de uleiul de susan prăjit. Acesta din urmă are o aromă de nucă mai puternică, nefiind foarte bun pentru gătit.

Uleiul de șofrănel are un conținut scăzut de grăsimi saturate

Punctul de fum pentru uleiul de șofrănel este mai mare, la aproximativ 510 ° F (265 ° C). Uleiul de șofrănel este făcut din semințele plantei de șofrănel. Are un conținut scăzut de grăsimi saturate și conține un procent mai mare de acizi grași nesaturați. Uleiul de șofrănel este disponibil cu diferite cantități de acizi linoleic și linolenic.

Cel cu conținut ridicat de oleic conține cel puțin 70% acid linoleic. Înlocuirea altor tipuri de grăsimi cu ulei de șofrănel cu conținut ridicat de oleic ar putea ajuta la reducerea riscului de boală coronariană. Acest ulei oferă o aromă neutră care funcționează bine pentru sosuri, precum și pentru grătar și prăjire pe plită.