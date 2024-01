Mai mult, unele brânzeturi pot contribui la sănătatea oaselor și ar putea reduce riscul apariției unor probleme de sănătate a inimii.

Totuși, potrivit experților, anumite tipuri de brânză pot fi un inamic al sănătății, mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă. După cum susține Clinica Mayo, brânzeturile moi și maturate în mucegai pot fi periculoase pentru persoanele cu un sistem imunitar mai slab.

Bacteriile se pot ascunde și în brânzeturi

Dr. Tamika Sims, șefă la Food Technology Communications, a explicat de ce este important ca, odată cu înaintarea în vârstă, să fie evitate alimentele care ar putea cauza probleme de sănătate.

Pe măsură ce îmbătrânim, sistemul imunitar tinde să devină mai slab. Acest lucru poate produce răspunsuri slabe la infecții, inclusiv la probleme alimentare, spune dr. Sims.

Bacteriile care provoacă infecții nu se ascund doar în alimentele alterate, ci pot fi asociate și cu procesarea brânzeturilor. Brânzeturile tari și semimoi (cum ar fi parmezanul, brânza cheddar și șvaițerul), dar și mozzarella și brânzeturile moi din lapte pasteurizat sunt mai sigure de mâncat, spune Sims. Aceste tipuri de brânză sunt considerate cu risc mai mic de către FDA.

Importanța grăsimilor

Brânza este bogată în grăsimi, calorii și aromă. De aceea, multora le este greu să renunțe la brânză sau să treacă la o versiune cu conținut scăzut de grăsimi atunci când încearcă să ducă un stil de viață sănătos.

Cercetările nu susțin ideea că trecerea la brânzeturi cu un conținut scăzut de grăsimi va ajuta să slăbit sau la un stil de viață mai sănătos, deoarece studiile arată că, de obicei, consumul de brânză bogată în grăsimi nu contribuie la creșterea în greutate.

Ce a constat un studiu din 2016

Un studiu din 2016 publicat de American Journal of Clinical Nutrition a constatat că „un consum mai mare de produse lactate, cu conținut ridicat de grăsimi, nu aportul de produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi, a fost asociat cu o creștere mai mică în greutate” și că există un risc mai mic de a deveni obez atunci când consumați produse lactate bogate în grăsimi, cum ar fi brânza.

În plus, un studiu din 2020 din Journal of Dairy Science arăta că produsele lactate au un rol în a menține foamea sub control și ajută să vă simțiți sătul mai mult timp.

Medicul Nicole Magryta a declarat pentru The Washington Post: „Când grăsimea este procesată din lactate, nu pierdeți doar aroma, ci și capacitatea naturală a alimentelor de a vă ajuta să nu mai simțiți că vă este foame. Brânza integrală ajută, de asemenea, la echilibrarea zahărului din sânge, care poate avea de-a face cu cantitățile mari de vitamina K, vitamina D și calciu.”

Ce brânzeturi ar trebui să evităm după o anumită vârstă

Tipurile de brânzeturi periculoase pentru adulții în vârstă includ brânzeturile moi din lapte nepasteurizat (crud), cum ar fi brânza feta, brie, camembert și queso fresco, potrivit lui Sims. Acestea sunt considerate „cu risc ridicat”, deoarece pot provoca infecții alimentare. Unele sunt fermentate și maturate cu mucegai, putând găzdui bacterii periculoase.