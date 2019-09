„Sunt singurul care a luat în serios o chestie neserioasă. E ca și cum aș strica tot aici în studio, după care aș propune un pact că reparați studioul. Se pune problema că nu există bani la anul pentru legea pensiilor. Este o realitate propusă de Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, Eugen Teodorovici. Problema a fost pusă total neserios. Problema adevărată e că nu există acești bani”, a spus Victor Ponta, la Digi24.

El a adăugat că deja există o gaură de 9 miliarde de lei la buget, iar anul viitor va fi nevoie de încă 4 miliarde de lei pentru legea pensiilor.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat că îşi doreşte ca toate partidele politice să îşi asume ca obiectiv bunăstarea românilor şi a anunţat că grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor a semnat Pactul naţional pentru bunăstarea românilor.

„Am lansat la sfârşitul săptămânii trecute Pactul naţional pentru bunăstarea românilor, acord prin care vrem să dăm oamenilor o garanţie scrisă că nicio forţă politică nu le va mai tăia pensiile şi salariile, ci va continua creşterile programate de PSD.(…) Vreau ca toate partidele politice din România să îşi asume ca obiectiv bunăstarea românilor şi să facă acest lucru scris, nu propriile interese, nu calcule electorale, nu acorduri care nu reprezintă nimic altceva decât târguieli politice. Nimic din ce am văzut în ultima perioadă din partea Opoziţiei nu a fost gândit pentru români, nicio iniţiativă menită să aducă vreo formă de progres în viaţa de zi cu zi a fiecăruia. Orice abordare care nu are în centrul ei bunăstarea şi interesul oamenilor este una nocivă şi trebuie să dispară. Am fost prima care a semnat acest pact şi l-am transmis tuturor partidelor. Salut decizia grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor de a semna pactul pentru bunăstarea tuturor cetăţenilor români, indiferent de etnie. Le mulţumesc pentru răspunsul prompt pentru deschidere şi responsabilitate”, a spus Dăncilă la sediul central al PSD.

Ea a adăugat că a văzut însă şi o serie de reacţii şi răspunsuri care o îngrijorează.

„Tocmai principalul partid de dreapta, cel care are precedente de tăiere a pensiilor şi salariilor, a încercat să ocolească cel mai tare semnarea acestui pact. Cei care au mai tăiat în trecut de la oameni ne-au ignorat apelul. Românii văd însă acest lucru şi nimeni nu a uitat ce s-a întâmplat în guvernarea 2010 – 2012. Tot din partea opoziţiei am văzut şi încercarea de negocia bunăstarea oamenilor de a condiţiona semnarea pactului de demisia Guvernului şi de alegerile anticipate. Deci dreapta pune condiţii de ordin politic partidului de guvernământ ca să îşi asume că nu vor tăia de la români. (…) Bunăstarea românilor nu se negociază. Alţii au venit şi au spus că acest pact este un gest politic şi acest lucru ni-l spune textual tocmai cel care şi-a sacrificat partidul şi a abandonat guvernarea ca să facă jocurile politice ale altora. Tocmai cel care a desconsiderat complet voturile oamenilor din 2016 şi voinţa propriului partid vine şi vorbeşte despre gesturi politice”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Dăncilă a mai precizat că şeful statului „ne-a spus că a citit pactul pentru români şi a trecut mai departe, aşa cum a trecut timp de cinci ani mai departe peste tot ce a însemnat progresul şi bunăstarea propriului popor”.

„Preşedintele trece întotdeauna mai departe când are şansa să facă bine, însă alege să se oprească şi să-şi exercite funcţia doar atunci când are ocazia să blocheze şi să facă rău propriei ţări, inclusiv prin nerespectarea Constituţiei”, a afirmat Dăncilă, care le-a cerut din nou liderilor partidelor politice să semneze acest pact.

