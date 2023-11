Noul președinte ASF

Coaliția formată din PSD și PNL a ajuns la un acord privind numele viitorului președinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Această funcție revine social-democraților în urma unui mandat deținut de Nicu Marcu. Acesta a fost propus de Partidul Național Liberal (PNL).

Conform surselor politice, propunerea pentru conducerea ASF este Alexandru Petrescu. Acesta este președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM). Anterior, el a ocupat funcția de director al Poștei Române. De asemenea, a ocupat și funcția de ministru al Economiei.

Mandatul actualului Consiliu ASF expiră în luna noiembrie, iar procesul de desemnare a noului președinte a stârnit interes în mediul politic și economic.

Coaliția PSD-PNL a optat pentru Alexandru Petrescu pentru a conduce instituția cheie, având în vedere experiența și expertiza sa în domeniul economic și administrativ.

Cine este Alexandru Petrescu?

Propunerea PSD pentru Alexandru Petrescu marchează un nou capitol în cariera sa. Potrivit CV-ului său, acesta a fost numit director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) în anul 2018.

În 2015, a deținut funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.N.C.F.R. Călători S.A., aducând contribuții semnificative la domeniul transporturilor.

Cu un an înainte, în 2014, a fost director general și membru al Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., jucând un rol esențial în modernizarea serviciilor poștale.

Tot la Poșta Română, el a fost director executiv la Direcția Strategie și Dezvoltare în 2012. În plus, a ocupat și funcția de președinte al Comisiei pentru Pregătirea și Monitorizarea Procesului de Privatizare la C.N. Poșta Română S.A.

Cariera sa, însă, este mult mai vastă. În perioada 2000-2011, Petrescu a avut o carieră internațională de succes, ocupând poziții cheie în companii din Marea Britanie, precum KfK Ltd, Chequepoint Ltd și Advanced Payment Solutions Ltd.

De asemenea, a deținut funcția de vicepreședinte al Raphaels Bank din Londra, consolidându-și expertiza în servicii financiare și produse preplătite.

Nu în ultimul rând, CV-ul său mai arată că este membru fondator al Consiliului de Administrație al „Poșta Română Broker de Asigurare”.

A activat și în Partidul Social-Democrat (PSD). El a fost vicepreședinte al PSD diaspora.