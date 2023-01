Comentatorii ruşi au început să facă glume pe seama faptului că liderul grupului paramilitar Wagner este cel care conduce, de facto, Rusia, a relatat jurnalistul Yaroslav Trofimov, corespondent al The Wall Street Journal, într-un comentariu făcut pe contul Twitter la un clip în care Evgheni Prigojin apare lângă foşti deţinuţi anunţând că aceştia au fost amnistiaţi şi eliberaţi pentru că au luptat în Ucraina.

„Comentatorii ruşi încep să glumească pe seama faptului că numele adevăratului preşedinte rus începe cu P şi se termină cu N, dar nu este Putin. Prigojin este cu siguranţă peste tot în mass-media de stat, criticând guvernatorii şi generalii şi cerând, în esenţă, înlăturarea lui Gherasimov (şeful Statului Major rus – n.red.).”, a declarat Yaroslav Trofimov, corespondent extern senior al cotidianului The Wall Street Journal.

Russian commentators are beginning to joke that the name of the real Russian president starts with P and ends with N, but ain’t Putin. Prigozhin is certainly all over the state media, castigating governors and generals, and essentially demanding Gerasimov’s ouster. https://t.co/DJaYdkv2fO

