Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a recunoscut că actuala criză din PNL îl îngrijorează, însă este ferm convins că un social democrat o să fie premier în 2023, așa cum era înțelegerea cu liberalii, de când Florin Cîțu era liderul partidului politic.

Se mai schimbă premierul României în 2023? Marcel Ciolacu nu are emoţii

„Mie mi-a fost frică de această nouă criză în PNL, că ne-ar putea să fie stopate aceste măsuri sociale. Nu am curiozități de ce a plecat domnul Cîțu. Era unul atacat că-și omoară premierii, ce rău era… Parcă văd același film (la PNL – n.red.). Eu și colegii mei am învățat din lecțiile PSD.

În acest moment cu certitudine, dacă Nicolae Ciucă o să devină președinte PNL, 100% postul de premier în mai 2023 va reveni PSD.

În acest moment există decizia partidului ca eu să fiu premierul la rotativă. Cine va fi desemnat de către PSD, în acest moment sunt eu, dar cu certitudine…

Nu am parteneriat cu Klaus Iohannis. PNL are un parteneriat cu Klaus Iohannis. Cu certitudine dacă Ciucă devine președintele PNL din mai 2023 funcția de premier o să fie preluată de cineva de la PSD”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.

Reamintim că după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL, premierul Nicolae Ciucă a venit cu noi precizări.

Nicolae Ciucă îşi dă demisia?! Informaţia care zdruncină toată scena politică

La câteva ore distanță după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL, premierul Nicolae Ciucă vine cu noi informații.

Surse liberale susțin, pentru stiripesurse.ro, că în cazul în care se va dovedi că și-a plagiat teza de doctorat, șeful Executivului „va lua decizia de onoare”.

„Dacă voi avea o decizie nefavorabilă de plagiat, voi lua decizia de onoare”, le-ar fi spus Ciucă, colegilor săi, conform surselor citate.

În același timp, în cadrul declarațiilor făcute în interiorul partidului, premierul le-ar mai fi explicat colegilor săi că a lucrat din 1998 și până în 2001 la lucrarea sa de doctorat.

Ce spune Nicolae Ciucă?

Totodată, Nicolae Ciucă a menționat și că nu a plagiat, nici măcar un cuvânt, subliniind faptul că toată povestea „este un joc politic”.

În ceea ce privește obstrucționarea jurnalistei Emilia Șercan, care acuză acțiuni de intimidare după ce a publicat știrea despre presupusul plagiat al premierului, premierul a precizat că nu s-a implicat în niciun fel în acțiunile relatate de jurnalistă.

Menționăm faptul că singurul organism care poate da un verdict de plagiat în cazul lucrării de doctorat a premierului Nicolae Ciucă este CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare).

Pe de altă parte, va mai dura ceva timp până la acel moment, în condițiile în care analiza nu poate avea loc momentan, pentru că este un dosar în curs la Parchetul General pe tema tezei de doctorat a premierului.

De unde au pornit informațiile referitoare la plagiat?

Informația referitoare la teza plagiată a fost făcută publică de Press One. Sursa citat scria că premierul Nicolae Ciucă ar fi devenit doctor în Științe militare cu o teză plagiată.

Referitor la lucrarea sa, aceasta a fost susținută în anul 2003 și este intitulată „Dimensiunea angajării armatei României în operațiuni întrunite multinaționale”. Teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă ar conține cel puțin 42 de pagini plagiate, din totalul de 138, sublinia sursa citată.

În același timp, aceași sursă mai spune și că conținutul din cel puțin 19 pagini ar fi fost plagiat din alte două teze de doctorat susținute anterior la Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, una dintre ele coordonată chiar de îndrumătorul premierului.