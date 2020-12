Liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a vorbit, duminică seara, despre variantele de premier care vor fi analizate în interiorul formaţiunii, având în vedere că PSD, spune Ciolacu, va fi cel mai probabil pe primul loc la aceste alegeri.

“În acest moment sunt patru propuneri. Este domnul Sorin Grindeanu, este domnul Mihai Tudose, este domnul Vasile Dîncu şi, mai nou, este şi domnul Alexandru Rafila, ţinând cont de contextul actual prin care trece în mod deosebit România”, a declarat Ciolacu.

Preşedintele PSD a explicat şi de ce el, în calitate de lider al formaţiunii, nu îşi doreşte funcţia de premier, aşa cum se întâmplă de obicei în România.

“Decizia mea clară, de când am venit la partid, am spus că partidul nu mai are nevoie de un tătuc sau de un preşedinte care să ocupe toate funcţiile şi le ştie pe toate. Realitatea ne-a arătat că am dreptate, uitaţi-vă ce s-a întâmplat cu domnul Ludovic Orban. E nevoie de o reformă a partidelor din România, mai ales a partidelor cu o experienţă de 30 de ani post-decembristă. Decizia mea clară este că eu nu sunt una dintre nominalizări.

Vom vedea ce vor spune colegii, miercuri, după ce vom avea rezultatele finale şi vom avea această discuţie în interiorul partidului”, a mai precizat Ciolacu pentru Digi24.

Prima reacție a lui Rafila privind postul de premier

Medicul Alexandru Rafila a declarat că l-a luat prin surprindere propunerea preşedintelui social-democraţilor, Marcel Ciolacu, de a-l nominaliza printre candidaţii la funcţia de premier din partea PSD.

„Nu am discutat cu domnul Ciolacu, m-a luat prin surprindere propunerea lui (…), dar înţeleg că nu era vorba despre singura propunere, erau mai multe propuneri pentru acest post. Îmi pare bine că domnul preşedinte Ciolacu s-a gândit şi la mine, dar ca să răspunzi la o astfel de propunere trebuie să te gândeşti foarte serios, pentru că e vorba de responsabilitate în primul rând şi în al doilea rând trebuie să se şi întâmple”, a spus Rafila, la Realitatea Plus.

Alexandru Rafila a menţionat că dacă ar fi premier mâine primul lucru pe care l-ar face ar fi să aleagă o echipă de miniştri, „care poate să răspundă situaţiei actuale”.

„În mod evident actualul Guvern nu a reuşit să gestioneze decât în parte această pandemie, iar măsurile de natură medicală, cu toate că au existat sfaturi din partea experţilor, nu au fost implementate şi atât sistemul de sănătate publică, care ar putea să oprească transmiterea, pe de o parte, şi sistemul de asistenţă medicală care este depăşit, pe de altă parte, trebuie rapid să răspundă cerinţelor acestei pandemii. (…) Pe de altă parte şi în mod evident doar dacă rezolvăm această problemă medicală putem să ne gândim foarte serios atunci la repornirea economiei şi, bineînţeles, la o viaţă socială cât mai aproape de realitate, pentru că au fost anumite decizii cărora eu nu le-am găsit o explicaţie, cum ar fi închiderea şcolilor”, a menţionat acesta.

Alexandru Rafila a mai spus că una dintre măsurile pe care le-ar lua dacă ar fi premier ar fi redeschiderea şcolilor.

“Faptul că PSD este pe primul loc înseamnă un vot împotriva actualului Guvern”

Într-o altă declaraţie, dată Antena 3, Marcel Ciolacu a indicat motivele pentru care, în opinia sa, Ludovic Orban nu mai poate rămâne în fruntea Guvernului.

“Este evident că domnul Ludovic Orban nu mai poate să fie prim-ministrul României după acest vot al românilor. Faptul că PSD este pe primul loc înseamnă un vot împotriva actualului Guvern care şi-a bătut joc în gestionarea pandemiei. Haideţi să ne aducem aminte cu închiderea pieţelor, a bisericilor, a şcolilor şi cred că românii i-au transmis un semnal foarte clar, că România trebuie să aibă un Guvern cu specialişti capabili să gestioneze actuala criză sanitară şi, nu în ultimul rând, criza economică în care ne aflăm”, a declarat liderul PSD.

Marcel Ciolacu a mai vorbit şi despre ce ar putea decide preşedintele Iohannis după rezultatele finale ale alegerilor.

“Mă bazez pe faptul că în acest moment s-a terminat campania electorală. Până acum, preşedintele Iohannis a fost purtătorul de cuvânt şi vârful de lance al PNL. Presupun că şi-a dat seama şi domnia sa că este cazul să se întoarcă la Cotroceni şi să devină preşedintele tuturor românilor şi să încheie această perioadă de dezbinare a românilor şi să se aplece asupra problemelor evidente pe care le au românii. Nu cearta între preşedinte şi PSD este o prioritate pentru români”, a mai spus Marcel Ciolacu, duminică seara.

Sursă foto: INQUAM Photos, Paul Ursachi