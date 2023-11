Oana Roman și-a refăcut viața? La câteva luni de la divorțul ei de Marius Elisei, admiratorii ei se întreabă dacă și-a refăcut viața. Oamenii vor să știe dacă există un alt bărbat în viața ei.

Duminică, 12 noiembrie 2023, Oana Roman a postat pe contul ei de Instagram un Q&A (întrebare și răspuns), unde oamenii i-au pus diverse întrebări. La un moment dat, un curios a întrebat-o dacă este implicată într-o relație amoroasă în prezent. La această întrebare, vedeta a răspuns sincer. A recunoscut că, momentan, este singură. Îi place liniștea și pacea. Deocamdată, nu își dorește o nouă poveste de iubire. Nu vrea să grăbească lucrurile pentru că „o relație reală se caută, apare și se clădește în timp”.

La începutul anului, Oana Roman și Marius Elisei au încheiat relația lor de 10 ani. Despărțirea lor a fost marcată de cuvinte grele și jigniri reciproce, cu acuzații că Marius Elisei ar fi abandonat-o pe ea și pe fiica lor, Isa.

La trei luni de la separare, ea pare să fi revenit la sentimente mai bune față de Marius Elisei. Într-un discurs emoționant din aprilie 2023, ea a recunoscut că îl va iubi pe Marius Elisei toată viața. Le-a explicat fanilor ei că această iubire continuată se datorează faptului că el este tatăl copilului ei. În plus, au petrecut 10 ani împreună. Încă are sentimente frumoase față de el. Din aceste motive, nu poate să-l urască. Consideră că este normal să păstreze aceste sentimente pozitive.

„O să-l iubesc toată viața! Pentru că este tatăl copilului meu. Și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața. Îl iubesc în sensul în care am trăit 10 ani împreună. Nu pot să-l urăsc sub nicio formă. Am trăit 10 ani împreună. Avem un copil împreună. Eu am niște sentimente frumoase față de el. Pentru că eu așa consider că e normal.

La mine ies dragonii, dar și de la el. Eu sper să reușim, totuși, să avem o relație cât se poate de civilizată, pentru acest copil, care merită tot ce e mai bun pe lumea asta. Pentru că este un copil absolut senzațional. Și este lucrul pe care eu i-l spun tot timpul: hai să vorbim civilizat, să ne înțelegem, să petreci timp cu ea, să putem să petrecem timp chiar amândoi cu ea din când în când, ca să nu simtă o ruptură atât de rea”, spunea vedeta în aprilie 2023.