Astăzi este ultima zi în care companiile se mai pot conforma regulilor privind sistemul electronic de facturare fără a risca amenzi substanțiale. Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, de mâine, orice erori în facturare trebuie remediate rapid și facturile trebuie încărcate în sistemul electronic în termen de cinci zile lucrătoare.

Potrivit noilor prevederi, companiile care nu respectă această cerință vor fi sancționate cu amenzi considerabile. Amenzile variază în funcție de dimensiunea contribuabilului: între 1000 și 10.000 de lei, în funcție de categoria de contribuabil. Pentru companiile mari, amenzile se ridică între 5000 și 10.000 de lei, pentru cele mici între 2500 și 5000 de lei, în timp ce persoanele fizice și alte persoane juridice riscă amenzi între 1000 și 2500 de lei.

Termenul pentru care nu se vor aplica sancțiuni pentru întârzierea în transmiterea facturilor în cadrul sistemului național de facturare electronică RO e-Factura a fost extins până la data de 31 mai 2024, conform unei Ordonanțe adoptate recent de către Guvern.

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a subliniat importanța colaborării strânse și transparente cu mediul antreprenorial în implementarea sistemului RO e-Factura. Acesta a menționat că extinderea perioadei fără sancțiuni reflectă angajamentul pentru a facilita tranziția către noua metodă de facturare electronică. De asemenea, au fost anunțate două funcționalități noi: aplicația poate acum completa automat o serie de informații utilizând doar Codul Unic de Înregistrare (CUI), pentru a simplifica procesul pentru contribuabili. În plus, versiunea simplificată a aplicației a fost tradusă și în limba engleză pentru a ajuta contribuabilii nerezidenți înregistrati în scopuri de TVA.

„Încă de la începutul implementării sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare strânsă şi transparentă cu antreprenorii. O nouă decizie care reflectă acest angajament este că am propus extinderea cu două luni a perioadei în care nu se vor aplica sancţiuni pentru contribuabilii care nu emit facturi în sistemul RO e-Factura. De asemenea, anunţ două funcţionalităţi noi în sistem: de acum, aplicaţia poate precompleta o serie de informaţii despre utilizator doar pe baza CUI-ului, pentru ca munca contribuabilului să fie mai uşoară. În plus, aplicaţia simplificată are şi ea o variantă tradusă în limba engleză pentru contribuabilii nerezidenţi înregistraţi în scopuri de TVA ce au obligaţia de raportare a facturilor”, a explicat ministrul Finanţelor Marcel Boloş.