Radu Oprea anunță detalii despre noua ediție a programului Start Up Nation

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a anunțat vineri, în cadrul evenimentului „Ziua Întreprinzătorilor din România” desfășurat la Păulești, detalii importante despre noua ediție a programului Start Up Nation, care va beneficia de fonduri europene și va introduce noi condiții de participare.

Conform declarațiilor ministrului, începând cu luna iunie, formatorii interesați de participare la program vor putea să se înscrie pe o platformă dedicată.

„Va fi necesar să facem cursuri 40 de ore, indiferent dacă am avut sau nu am avut cursuri sau am terminat o universitate economică, spre exemplu, pentru că programul de educare și ocupare are aceste constrângeri în interiorul lui”, a precizat Oprea.

Planurile de afaceri vor putea fi depuse începând cu luna septembrie, programul fiind deschis pentru tinerii între 18 și 35 de ani din întreaga țară, cu specificități particulare pentru anumite zone.

Alocația financiară nerambursabilă a fost majorată la 250.000 lei

Programul Start Up Nation are alocat un buget impresionant de 446 milioane de euro pentru acest an, cu o creștere a alocației financiare nerambursabile de la 200.000 lei la 250.000 lei, a precizat ministrul Radu Oprea.

„Cred că este o valoare mai bună pentru a putea să avem un debut în afaceri, așa cum am învățat din discuțiile și din dialogul cu dumneavoastră”, a adăugat ministrul.

În plus, Radu Oprea a menționat progresele în finalizarea unei platforme dedicate femeilor antreprenor, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

„La sfârșitul lunii mai, mai avem atât, foarte puțin cu STS-ul pentru a avea platforma necesară pentru ca doamnele antreprenor să se poată înscrie pentru Femei Antreprenor. Programul este gata, este publicat, este în transparență, trebuie doar să avem platforma pe care vă puteți înscrie”, a spus Oprea.

Participarea la „Ziua Întreprinzătorilor din România” i-a oferit ministrului ocazia de a interacționa direct cu întreprinzătorii locali și de a discuta despre provocările și oportunitățile din sectorul afacerilor mici și mijlocii din România.