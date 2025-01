Ford și Dacia au lansat noi modele de mașini electrice

Ford și Dacia au lansat noi modele de mașini electrice, după ce vânzările din Europa au fost foarte bune anul trecut. Anul trecut, Dacia a vândut peste 500.000 de mașini în Europa, mai mult decât anul anterior.

În acest an, producția de mașini va crește, având în vedere că granițele Schengen sunt deschise pentru România. Un nou model hibrid, Bigster, este produs la Mioveni și poate fi deja comandat. Având în vedere că modelele Dacia vor ajunge mai rapid în țările din Europa de Vest și Schengen, se așteaptă ca Bigster să continue tradiția mărcii și să fie un succes.

Bigster se remarcă prin interiorul său spațios, cu mult loc pentru cap și picioare, și cu cel mai mare portbagaj din clasa sa. În plus, este prima Dacie care are un plafon panoramic cu trapă, un element de confort deosebit. Prețul de pornire va fi sub 22.000 de euro, cu TVA inclus, prin programul Dacia Finance, ceea ce îl face foarte atractiv pentru clienții din Europa. Bigster vine cu 4 opțiuni de motorizare, toate puternice, și poate tracta până la o tonă.

Versiunea complet electrică a modelului Ford Puma

Mulți șoferi sunt deja interesați de noile modele. Peste 3.000 de persoane și-au arătat interesul pentru a-l cumpăra.

La Craiova, fabrica a avut anul trecut un an record și, la începutul acestui an, a lansat versiunea complet electrică a modelului Ford Puma, care va ajunge pe piață în primăvară, cu un preț de pornire de 23.900 de euro, cu TVA inclus. În aceeași fabrică vor fi produse și alte două modele electrice pentru transportul de persoane sau mărfuri.

Ce spun experții auto?

Totuși, experții auto spun că vânzările de mașini noi în 2025 nu vor fi foarte mari din cauza noilor taxe de mediu impuse de Uniunea Europeană (UE).

În Germania, de exemplu, unele fabrici vor fi închise și taxele pentru autoutilitare vor ajunge la 20.000 de euro. Prețurile mașinilor second-hand au crescut deja, iar cei care vor cumpăra mașini electrice vor descoperi că nu sunt ideale pentru vacanțe lungi, având nevoie de opriri frecvente pentru încărcare la fiecare 200 de km.

Momentan, producătorii auto din România estimează că în 2025 vor construi mai mult de 1 milion de mașini.