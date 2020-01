Dintr-o anchetă a lui Cătălin Tolontan, publicată în ziarul Libertatea, aflăm ca noutate o informație pe care Victor Costache a făcut-o publică singur pe 24 noiembrie 2019, chiar în ziua votului pentru alegerile prezidențiale. Ministrul Sănătății are contract cu clinica Polisano. Ce surpriză! Și totuși, acest lucru se știa demult, doar că nu a deranjat pe nimeni până când mai multe ONG-uri, abonate la formularele E112, nu au început să se agite și să apese butoanele mass media obișnuite. Dacă pecienții ar beneficia în România de servicii ca-n Occident, cum ar mai putea căra atunci bolnavii la clinicile private din exterior, unde statul român decontează sume exorbitante și de unde și ele își iau comisioane consistente? Căci dacă privim în ce lux trăiesc fondatori și fondatoare ai unor ONG-uri pe sănătate și cam câți bani le intră în buzunar lunar, ne cam cutremurăm.

„Sunt într-adevăr ministrul sănătății, dar sunt în continuare și chirurg în singurul centru de boli cardio-vasculare din regiune și evident nu ne abandonăm pacienții. Activitatea medicală continuă vinerea după program și sâmbăta toată ziua. După cum vedeți, acum mă duc la spital”, spunea reputatul chirurg încă de pe 24 noiembrie 2019.

De menționat că Victor Costache este unul dintre cei mai buni chirurgi cardiovasculari DIN LUME și că este printre puținii care poate realiza un anumit tip de intervenții pe cord. Acesta nu a dorit nicio secundă să renunțe la profesia lui de bază, în contextul în care sunt oameni care îl imploră să le salveze viețile. Tipul de operații pe care el le realizează costă zeci de mii de euro și totuși el nu este remunerat pentru acestea. Sumele pe care le primește legal de la clinica Polisano sunt infime raportate la cazurile grave pe care le rezolvă mai degrabă în regim de voluntariat. În străinătate, intervenții de tipul pe care acesta le practică pot depăși și 100.000 de euro per pacient. ANI nu a văzut nicio problemă în această ecuație.

Simultan, Victor Costache își dorește să reformeze sistemul de sănătate din România și să-l aducă la un nivel occidental pentru că el crede că și țara noatră poate fi un reper în acest domeniu, mai ales că țări din toată lumea angajează pe bandă medici români, care ajung celebri acolo. De ce să nu ofere și România aceleași condiții ca Austria? De ce trebuie să meagă pacientul român până la AKH, când poate veni pacientul austriac aici?

Doar că orice pas spre reformă este aspru sancționat de cei care de mai bine 30 de ani țin România pe loc și se înfruptă din banii publici, lăsând pacientul român, fără milă, să se afunde în disperare și neputință. Achiziții trucate, management defectuos, spitale publice afundate în mizerie, contracte cu firme private care să asigure mâncare de doi lei pacienților, dar la prețuri de restaurante cu stele Michelin, toate acestea ar putea să dispară, așa că s-a dat startul la denigrarea lui Victor Costache, care nici măcar nu a apucat să facă ceva la minister. Doar intenția a însemnat crucificarea lui.

Este foarte interesant de urmărit cât de bogați au ajuns unii manageri de spitale, susținuți intens de PSD, deși salariile lor erau unele derizorii comparativ cu luxul în care trăiau.

Cum se apără ministrul Victor Costache

Redăm mai jos și reacția ministrului la valul de acuze și atacuri lansate în rafale în ultimele zile. Acesta a alăturat declarației sale și documente care să-i întărească spusele.

„Referitor la informațiile prezentate de jurnaliștii de la Libertatea, prin care sunt acuzat că deși am jurat credință poporului român, am semnat un angajament de fidelitate față de un angajator privat, reamintesc că am depus și jurământul lui Hipocrat față de pacienții români.

Ca ministru am făcut toate demersurile legale pentru a mă convinge că în timpul meu liber pot profesa. Nu e un moft, ci o necesitate. Pot salva vieți, când nu sunt la minister. Fac acest lucru din pasiune, rupând din timpul alocat familiei mele. Și credeți-mă, e greu să aleg: să merg în sala de operații sau să stau alături de copiii mei. La Spitalul Polisano, așa cum am spus aseară la B1 TV, operațiile sunt pro bono, dar legea m-a obligat să semnez un contract de muncă. Jurnaliștii l-au prezentat, dar precizez că aveam nevoie de acest contract ca să profesez LEGAL în weekend, ca medic primar. Altfel, ar fi însemnat să fac operații în afara Legii.

Pentru a evita orice discuție, înainte de a prelua mandatul de ministru, am făcut demersuri la cea mai înaltă instituție a statului, abilitată în acest domeniu, Agenția Națională pentru Integritate. Vă citez din documentul primit de la ANI: ”din cele expuse de dumneavoastră și din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că funcția de membru în cadrul Guvernului simultan cu desfășurarea de activități medicale în baza unui contract individual de muncă, nu este de natură a genera o situație de incompatibilitatea din perspectiva legii 161/2003 cu modificările și completările ulterioare”.

Așadar, nu văd unde am greșit și ce anume mi se impută în faptul că mi-am propus să operez în continuare. Mi cere să-mi încetez activitatea de chirurg?! Puteam să fac un contract de voluntariat, dar legea nu permite spitalelor private să facă astfel de contracte cu medicii. Contractul meu este pe o sumă minimă, pentru un chirurg cu specializarea și calificările mele, fiind încadrat pe grilă ca medic primar. Operațiile în sine, care în mod normal se plătesc, am ales să nu fie remunerate în cazul meu.

Nu am ascuns niciodată acestă situație și am prezentat public faptul că operez în weekend, încă din data de 24 noiembrie 2019. http://www.turnulsfatului.ro/…/victor-costache-ministrul-s…/

În mod indubitabil, jurnaliștii au datoria de a prezenta opiniei publice informații de interes public, inclusiv despre mine. Dar, consider că un act jurnalistic trebuie să se bazeze pe acte și fapte, prezentate pe cât posibil imparțial și responsabil, nu pe concluzii prestabilite și elemente însăilate doar pentru a confirma respective concluzii deja trase.

Sunt un om onest, care nu are nimic de ascuns și care muncește cu pasiune pentru a-și face treaba bine, iar activitatea mea sper că o dovedește oricui este de bună-credință. Din acest motiv, nu voi accepta ca cineva să prezume în privința mea acțiuni sau intenții reprobabile doar pentru că un act de reformă în sistemul de sănătate deranjează anumite interese nedeclarate. Îi invit pe toți cei care doresc să contribuie la dezbaterea legată de sistemul de sănătate să o facă în mod deschis, asumat, cu argumente pe fond, ținând cont de un principiu esențial: în activitatea medicală pacientul este singura prioritate!”, a scris Victor Costache pe facebook.

