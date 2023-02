Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, a precizat că numărul turiștilor din decembrie anul trecut a fost aproape la același nivel cu cel al turiștilor de dinainte de pandemia de coronavirus.

Oficialul român spune că fiecare om poate fi ambasadorul României, subliniind și că fiecare dintre noi îi pot convinge pe ceilalți că avem cu ce să ne mândrim.

Potrivit ministrului Antreprenoriatului și Turismului, anul trecut a confirmat că România este o destinație turistică rezilientă. Mai mult, spune Daniel Cadariu, introducerea tichetelor de vacanță pentru românii care lucrează la stat a fost o decizie corectă.

”Încă de la început am avut ca obiectiv, încurajarea românilor să își (re)descopere țara. Cred cu tărie că fiecare român poate fi ambasadorul țării noastre și fiecare dintre noi își poate convinge confrații că avem cu ce ne mândri”, se arată în mesajul pe care Daniel Cadariu l-a publicat pe pagina sa de Facebook.

Fluxul de români din unitățile de cazare din decembrie 2022, aproape la fel cu cel de dinainte de pandemie

În mesajul de pe pagina de socializare, ministrul Antreprenoriatului și Turismului a precizat că fluxul l turiștilor români din unitățile de cazare din decembrie 2022 a fost aproape la același nivel cu cea din decembrie 2019, chiar dacă nu a fost zăpadă, diferența fiind de mai puțin de 1%.

„Înseamnă că avem și mai mult unde să creștem. Iar cel mai bine vedem și pe zona turiștilor străini, unde, deși am depășit pragul de 1,5 milioane, prag pe care l-am stabilit la început de an, mai avem de recuperat un decalaj de 40% față de 2019. Schema de incoming pe care am lansat-o de la 1 ianuarie pentru a veni cu soluții concrete, fără vorbă multă, și care este disponibilă tot anul, timp de 5 ani sperăm să rezolve parțial această necesitate. Față de 2021, cifrele din 2022 ne arată că numărul turiștilor a crescut cu 21,80%”, a mai spus Daniel Cadariu.

Turismul în luna decembrie 2022

În luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, sosirile în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au crescut cu 39,3%, iar înnoptările au crescut cu 41,9%, arată Institutul Național de Statistică (INS).

În luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, la punctele de frontieră, sosirile) vizitatorilor străini au crescut cu 89,6%, iar plecările1) în străinătate ale vizitatorilor români cu 46,5%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna decembrie 2022 au însumat 807,2 mii persoane, în creștere cu 39,3% faţă de cele din luna decembrie 2021.

Din numărul total de sosiri, în luna decembrie 2022, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 84,2%, iar sosirile turiştilor străini 15,8%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna decembrie 2022 au însumat 1562,9 mii, în creștere cu 41,9% faţă de cele din luna decembrie 2021.

Din numărul total de înnoptări, în luna decembrie 2022, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 81,6%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 18,4%.

Durata medie a şederii în luna decembrie 2022 a fost de 1,9 zile la turiştii români şi de 2,3 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna decembrie 2022 a fost de 25,8% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 6,7 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2021.

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, în luna decembrie 2022 au însumat 1036,9 mii persoane, în creștere cu 89,6% faţă de luna decembrie 2021.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, în luna decembrie 2022 au însumat 1205,4 mii persoane, în creștere cu 46,5% comparativ cu luna decembrie 2021.