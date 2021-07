Dosarul lui Nicuşor Dan din 2016 ar fi ţinut la sertar de către procurorii DNA. Este vorba despre un dosar de spălare de bani şi delapidare deschis după plângerea celor de la Autoritatea Electorală Permanentă.

Dezvăluiri despre dosarul lui Nicuşor Dan

În dosar ar fi vorba de presupuse ilegalitati la finantarea campaniei locale din 2016 a Uniunii Salvati Bucurestiul, fosta formaţiune a lui Nicusor Dan. La PICCJ a ajuns şi dosarul disjuns de DNA privind dosarul „Nicusor-Caine”, conform luju.ro.

Parchetul General a transmis, conform sursei citate, ca dosarul deschis la sesizarea AEP din decembrie 2016 privind posibile ilegalitati in finantarea campaniei USB se afla in momentul de fata in faza de urmarire penala „in rem”.

Adica sunt cercetate numai fapte, nefiind inceputa urmarirea penala fata de vreo persoana. Dosarul lui Nicusor Dan sta la PICCJ de mai bine de patru ani, timp in care procurorii nu au facut mai nimic.

„Dosarul la care faceti referire se afla in lucru la Sectia de urmarire penala si criminalistica, dispunandu-se prin ordonanta inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiunile de delapidare (art. 308 rap. la art. 295 Cod penal) si spalare de bani (art. 29 din Legea nr. 656/2002 modif.), incadrare juridica ulterior schimbata in art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 Cod penal. (n.r. Schimbarea incadrarii a fost cauzata de faptul ca Legea 129/2019 a abrogat complet Legea 656/2002.)

Avand in vedere caracterul nepublic al procedurii in timpul urmaririi penale, astfel cum statueaza art. 285 alin. 2 din Codul de procedura penala, precum si prevederile art. 12 alin. 1 lit. e si f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si pe cele ale Ghidului de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass-media, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotararea nr. 197 din 17 septembrie 2019, alte informatii nu pot fi furnizate in acest moment”, au anunţat organele statului.