Nicușor Dan a intervenit la Tribunalul București în favoarea USR-ului

Primarul General al Capitalei a solicitat Tribunalului București să ia act ca reprezentantul Consiliului General al Municipiului București din dosarul 27283/3/2020 are mandat de reprezentare exlusiv în sensul susținerii poziției USR de anulare a Hotărârii CGMB nr. 339 din 13.08.2020 privind planul urbanisctic zonal Sector 2, adică ce a solicitat în acțiune reclamanta Uniunea Salvați România, potrivit informațiilor transmise de luju.ro

Totuși, sursa menționată notează că nu se poate abstracție de calitatea de fost președinte USR a lui Nicușor Dan, chiar dacă mandat special de la CGMB să reprezintă Consiliul în dosarul 17283/3/2020. Amintim că Nicușor Dan și-a dat demisia din USR în vara anului 2017. De asemenea, actualul Primar General al Capitalei a fost fondatorul USR, revenind temporal în partid în martie 2019 pentru a forma Alianța 2020 USR-PLUS, în vederea participării acestei formațiuni politice în campania electorală.

Relații contractuale cu USR

„(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative”, este scris în Art. 301 din Codul penal.

Așadar, sursa menționață susține că primarul Nicușor Dan a fost în relații contractuale cu USR în ultimii 5 ani, luând astfel apărarea partidului împotriva insituției pe care o reprezintă.

