Nicușor Dan a găsit o soluție pentru plata datoriei către Otokar: Am rezolvat azi o bombă

Primarul general al Capitalei a scris pe pagina sa de socializare că Gabriela Firea „a cumpărat autobuzele Otokar”, însă „nu a mai plătit nimic” din anul 2019. Din acest motiv, spune Nicușor Dan, a rămas „un rest de plată de 165 milioane de lei”.

„Am rezolvat azi una dintre bombele lăsate de fosta administraţie a Capitalei. Gabriela Firea a cumpărat autobuzele Otokar, însă din anul 2019 nu a mai plătit nimic. A rămas un rest de plată de 165 milioane de lei. După luni întregi de discuţii, am semnat astăzi o eşalonare pe 3 ani a datoriei către Otokar, pe care urmează să o plătim în 36 de rate lunare”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

„Ar fi putut să blocheze conturile primăriei în orice moment, dar nu a făcut-o”

De asemenea, edilul a subliniat că astfel este degrevat bugetul de o datorie care ar fi creat mari dificultăţi.

„Otokar, la rândul său, a cesionat creanţa către Unicredit, către care vom plăti ratele lunare. Mulţumesc consilierilor generali din majoritate care m-au mandatat în ultima şedinţă de consiliu să semnez tranzacţia. Mulţumesc Otokar şi Unicredit pentru tot efortul din aceste luni şi în special Otokar, care ar fi putut să blocheze conturile primăriei în orice moment, dar nu a făcut-o”, a completat primarul general.

Anterior, Nicușor Dan a fost împuternicit de Consiliul General să negocieze cu Otokar eșalonarea datoriilor rămase din contractul cu producătorul din Turcia.

„Se împuternicește primarul general al Municipiului București să negocieze termenii și să semneze () contractul de tranzacție, eșalonare și plată a debitului restant. () Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului București să dea acordul in numele Municipiului Bucureşti, pentru cesionarea creanței în valoare de 154.133.434,90 LEI (împreună cu toate drepturile şi beneficiile accesorii aplicabile începând cu termenele de plată stabilite în contractul de tranzacție, eşalonare și plată) de către creditorul Asocierea OTOKAR EUROPE SAS – OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANYI A.S., în calitate de cedent către o instituție de credit, în calitate de cesionar, in baza unui contract de factoring (sau similar) încheiat cu respectiva instituție de credit.

Municipiul Bucureşti nu a putut achita în termenele contractuale prețul contractului in valoare de 458.100.826 lei fără TVA, respectiv 545.139.980,90 cu TVA, atât din cauza popririlor înființate de executorii judecătoreşti pe disponibilitățile bănești existente ca urmare a cererilor diverșilor creditori cat și din cauza fondurilor insuficiente”, este scris în proiectul de hotărâre aprobat.