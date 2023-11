Nicolae Robu va candida pentru un nou mandat de primar al Timișoarei. Candidatura sa a fost aprobată cu vot unanim în forurile de conducere BPJ Timiș și BPL Timișoara.

În anul 2020, a decis să se dedice familiei sale, însă, după ce a văzut că „orașul a ajuns pe mâna unui individ nedemn de a-i fi în frunte”, a hotărât să își depună candidatura pentru un nou mandat de primar al Timișoarei.

Inițial, a dorit să candideze independent sau din partea PNL. Totuși, „după aproape trei ani în care a dus de unul singur o luptă crâncenă împotriva răului abătut asupra orașului”, i s-a propus de către conducerea Filialei Timiș PNL să facă din nou echipă împreună.

Miercuri, 1 noiembrie 2023, BPL Timișoara și BPJ Timiș ale PNL au votat propunerea Președintelui PNL Timiș Alin Nica și Secretarului General PNL Timiș Dănuț Groza. Date fiind rezultatele mai multor sondaje, ultimul din iunie-iulie 2023, subsemnatul să fiu desemnat candidat din partea PNL la funcția de Primar al Timișoarei. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

„Fac o precizare: mai sus, “de unul singur” e un fel de-a spune, cu un anumit înțeles doar, pentru că, de fapt, am avut mereu alături, pe Facebook, în diversele locuri în care am fost prezent: pe stradă, în supermarket-uri, în mall, etc, mulțime de timișoreni care mi-au adresat cuvinte de apreciere, m-au încurajat și și-au exprimat dorința ca eu să revin în funcția de Primar și am avut și am în continuare, desigur, două echipe de fani, tineri nemembri de partid, necunoscuți de mine anterior, care m-au asistat cu un devotament nemaiîntâlnit de mine până acum în demersurile mele online, precum și un grup de oameni de afaceri, preocupați de soarta orașului în care muncesc și în care trăiesc ei cu familiile lor.

Trecând peste tot ce a fost, în timp, negativ, în relațiile mele cu diverși colegi liberali, în condiții de reciprocitate, am acceptat propunerea, considerând că așa e înțelept, că a ne irosi în mize mărunte ar fi păgubos pentru toți și că benefică e doar acțiunea unită, cu ținte mize mari, precum câștigarea pe linie a alegerilor din 2024”, a explicat el.