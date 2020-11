Nicolae Robu nu a mai rezistat și a răbufnit la adresa liberalilor, pe care i-a numit ”mizerabili” și pe care deși i-a ”iertat de multe ori” ei nu au o ”conduită corectă.

”Nu mă aşteptam ca unii oameni să fie atât de mizerabili, i-am iertat de mai multe ori şi să văd că ei, măcar acum, în loc să aibă o conduită corectă, acum au fost mai incorecţi decât oricând la adresa mea.

Niciodată, dar niciodată, cu mine nu o să mai aibe ce să discute. Am şi refuzat să dau mâna cu cineva, nu din cauza COVID-ului, ci din cauza caracterului infect arătat dincolo de orice limite ale mizerabilităţii. (…) Eu am crezut că ne-am împăcat, că eu i-am făcut oameni pe unii, în stilul meu caracteristic”, a declarat fostul primar al Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, pentru Adevărul.

Nicolae Robu, dezamăgit complet

În același timp, Robu s-a declarat total dezamăgit de liberali și susține că tot ceea ce se întâmplă este cu adevărat ”dezgustător”.

”Eu am greşit cu foarte mulţi, pentru că am fost tolerant cu ei, pentru că am fost bun, pentru că le-am mai dat o şansă şi în final am zis să îi promovez pe ei şi nu pe cei care au muncit cu adevărat pentru partid. Sunt oameni care au muncit pentru partid. Ce s-a întâmplat la PNL după alegeri este dezgustător pur şi simplu. Dar tot timpul le rezolvă pe toate (…) m-au dezamăgit profund destul de mulţi dintre cei care se uitau foarte atenţi ca nu cumva să am vreo scamă pe haine şi mi-am dat seama că sunt nişte lichele.

Şi îmi jurau loialitate, pentru partid şi pentru Timişoara, să ne înţelegem, nu loialitate pentru persoana mea sau vreun interes al persoanei mele. Lichele. E plin de lichele”, a mai spus Robu.