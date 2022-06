Chiar dacă mai are la dispoziție cinci zile pentru a finaliza lista miniștrilor ce vor fi remaniați, premierul Nicolae Ciucă le-ar fi comunicat colegilor din PNL că lista este deja gata. Se pare că, printre miniștrii care i-au produs cele mai mari nemulțumiri, se află cei din PSD.

Cine ar fi miniștrii vizați de remaniere?

Astfel, ar fi vizați de remaniere, printre alții, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, pentru că ar fi îndeplinit doar cinci jaloane PNRR din cele 27 prevăzute până la sfârșitul trimestrului al doilea al acestui an, transmite Antena 3. De asemenea, liberalii vor și schimbarea lui Adrian Câciu de la Finanțe, care, alături de social-democrați ar fi vinovați de situația din prezent a României.

Un alt ministru aflat în vizorul premierului ar fi Cseke Attila datorită modului în care sunt împărțiți banii de la Ministerul Dezvoltării către primarii din țară. Potrivit sursei citate, atât PNL cât și PSD ar fi de acord cu schimbarea acestuia din funcție.

În plus, o schimbare ar putea veni și la Ministerul Apărării, acolo unde Vasile Dîncu l-ar fi nemulțumit pe președintele României, Klaus Iohannis. Un exemplu este acela când ministrul ar fi exagerat când a declarat public că Marea Neagră este blocată din cauza minelor, nemulțumire exprimată public de președinte.

Marcel Boloş, despre remanierile din Guvern

Recent, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a vorbit despre posibilitatea producerii unor schimbări în Guvern. Acesta a spus că schimbarea unui ministru dintre deţinătorii portofoliilor care sunt implicate în gestionarea PNRR „ar da foarte prost”.

„Ar da foarte prost, pentru că pentru ceea ce înseamnă pe de o parte implementarea Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă este nevoie de continuitate, orice schimbare care se produce în echipa guvernamentală şi în echipele de implementare ale proiectelor pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă înseamnă o reluare a discuţiilor şi a problemelor de la zero, ceea ce este în detrimentul implementării planului nostru strategic pentru că orice timp pierdut este în defavoarea implementării proiectelor şi atunci, în acest moment, domnul prim-ministru – sub coordonarea lui are loc întâlnirea aproape săptămânală în cadrul comitetului interministerial pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – este implicat personal în această problemă care este de o importanţă vitală pentru România”, a declarat Marcel Boloş.