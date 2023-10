Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, lider PNL, salută decizia autorităților ucrainene de a elimina din nomenclatorul oficial invenția numită „limba moldovenească”.

„Salut decizia autorităților ucrainene de a elimina din nomenclatorul oficial invenția numită <limba moldovenească>. Am spus acest lucru și la forumul <Rebuilding Ukraine>, la care am participat astăzi. Aceste demersuri începute în urmă cu un an, la nivel de șefi de stat, le-am continuat ca prim-ministru împreună cu omologul meu Denîs Șmîhal și mă bucur că astăzi avem un rezultat concret”, scrie Nicolae Ciucă pe Facebook.