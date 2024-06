Președintele PNL, Nicolae Ciucă, nu exclude posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale. Speră mai întâi la un scor bun la alegerile europarlamentare. Conform sondajelor actuale de opinie, PNL are un trend de creștere datorită modului în care echipele sale din administrațiile locale au reușit să atragă fonduri europene și de la bugetul de stat, să implementeze proiecte și să creeze condiții normale pentru cetățeni. PNL se situează în sondajele de opinie undeva la 25% și urcă peste acest procent, comparativ cu 2022, când, după toate problemele existente, se situa la 16%, ceea ce reprezintă o creștere de 70%. Această creștere se datorează organizării și mobilizării foarte bune în partid, crede el.

Liberalii vor să vadă care vor fi procentele PNL, care va fi încrederea pe care românii o acordă PNL și care va fi rezultatul pe lista comună. Este un demers unic în istoria alegerilor europarlamentare. Nu depinde doar de dorința unei singure persoane și că este un mecanism de partid politic. Decizia finală va fi comunicată oficial. PNL trebuie să aibă un candidat la alegerile prezidențiale.

Eu sper într-un scor mare pentru că așa cum arată sondajele în momentul de față, PNL are un trend de creștere pentru că cetățenii au văzut foarte bine ce s-a întâmplat în administrațiile liberale, modul în care echipele noastre din administrațiile locale au reușit să atragă fonduri europene, de la bugetul de stat, să implementeze proiecte, să creeze condiții normale pentru cetățeni”, a spus el în cadrul emisiunii TV „ Briefing ”.

Preşedintele PNL a vorbit, totodată, și despre posibilitatea de a se rupe coaliția de guvernare, în contextul candidaturilor separate la alegerile prezidenţiale. El crede că ar fi o greşeală să se rupă alianța dintre PNL și PSD. Momentan, nu avem o guvernare stabilă. Din punctul lui de vedere, ar fi cea mai mare greşeală să se întâmple așa ceva. În cadrul coaliției de guvernare, s-a decis ca alegerile prezidenţiale să aibă loc în septembrie 2024. Totuși, au fost „tatonări” care au apărut în spaţiul public.

„Ieşirile din firesc, din normalitate, partea de campanie normală, s-au produs punctual. Pot să vă spun că peste tot unde am fost în ţară nu am avut acele momente (…) care erau cu tot felul de jigniri. A fost o campanie în limite de normalitate. Sincer, eu consider că, aşa cum s-au derulat lucrurile până în momentul de faţă, putem să spunem că începem să ne aşezăm, să discutăm în campanie şi să avem discuţii pe proiecte.

„Sunt două partide cu doctrine şi ideologii diferite care au reuşit să asigure stabilitatea guvernării şi să promoveze fiecare politicile, aşa cum consideră că trebuie puse în practică. Eu cred că ar fi o greşeală să se rupă coaliţia şi să nu avem o guvernare stabilă, ar fi cea mai mare greşeală”, a zis el.