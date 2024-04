Nicolae Ciucă a exprimat admirația sa pentru modul în care cei din regiune reușesc să gestioneze situația. El a remarcat că prezintă o diversitate etnică impresionantă și că felul în care colaborază și se înțeleg între ei poate fi considerat un model în privința conviețuirii interetnice și a înțelegerii reciproce. Ciucă a subliniat importanța transferului acestui model pentru toți, înțelegând astfel problemele și nevoile specifice ale fiecărei comunități.

Liderul PNL a subliniat, în discursul său, importanţa datoriei faţă de comunitate: ”Dar cu toţii, mai presus de toate suntem români şi avem o datorie atât faţă de comunitate, cât mai ales pentru ţară, motiv pentru care felicitări şi daţi modelul dumneavoastră mai departe. Dobrogea, în general, este un model de convieţuire interetnică”, a spus Ciucă.

Nicolae Ciucă şi-a amintit de momentul când lucra în Armată şi a afirmat că a transformat batalionul de la Babadag, în regiment.

Liberalul a exprimat încrederea sa în capacitățile demonstrate de cei implicați și în activul PNL din Tulcea, asigurându-le de sprijinul partidului în orice situație. El a menționat că este familiarizat cu Tulcea din prisma profesiei sale anterioare și a adăugat că are o legătură specială cu orașul, având în vedere legătura sa cu Regimentul de Infanterie Marină de la Babadag. Ciucă a relatat că, în timpul unei vizite anterioare, a observat importanța Deltei Dunării și a sugerat că un batalion ar trebui să fie transformat în regiment pentru a corespunde importanței strategice și dimensiunii acestei regiuni, contribuind astfel la dezvoltarea ei.

