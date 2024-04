Nicolae Ciucă a fost întrebat de jurnaliști dacă s-a schimbat ceva în municipiul Constanţa. Șeful PNL susține că lucrurile sunt diferite, comparativ cu situați de acum 2-3 ani.

De asemenea, acesta a susținut că lucrurile nu pot fi schimbate dacă „nu te apuci să strici ceea ce nu funcţionează”.

„Mă întrebau la intrare, distinsele doamne şi domni din presă, ce am simţit venind pe jos de la marginea staţiunii Mamaia până aici şi dacă s-a schimbat ceva în Constanţa. S-a schimbat, tocmai de aceea spun, acum doi ani, acum trei ani, acum un an, în Constanţa era destul de multă forfotă, nu toată lumea era mulţumită, dar nu poţi să faci ceva dacă nu te apuci să strici ceea ce nu funcţionează sau să pregăteşti şi să amenajezi ceea ce ţi-ai propus. Astăzi, când am venit, într-adevăr lucrările s-au finalizat şi când mai venea domnul primar la Bucureşti şi discutam de ce avem de făcut, îl întrebam de fiecare dată: domnule amiral, finalizaţi? Finalizez. Iacă-tă că a reuşit ca parte din proiectele pe care le-a început să le finalizeze”, a mai afirmat liderul PNL.