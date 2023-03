Guvernul vrea să implementeze programul de recuperare în urma AVC

Prim-ministrul Nicolae susţine că la nivel guvernamental se doreşte foarte mult implementarea programului de recuperare în urma Accidentelor Vasculare Cerebrale (AVC), întrucât sunt o cauză care scoate foarte mulţi români din câmpul muncii.

„Dincolo de ceea ce fac dumnealor, aici, (la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş, n.r.) am abordat şi problemele, aspectele legate de modul în care se desfăşoară programul de infarct şi totodată am discutat despre nevoia de implementare. Este o decizie pe care am luat-o la nivelul Guvernului, la nivelul Ministerului Sănătăţii, dar dorim foarte mult ca acest program să se implementeze. Este vorba de programul de AVC, care de asemenea reprezintă o cauză principală de mortalitate în ţara noastră, pe de o parte.

De cealaltă parte, este o cauză care scoate foarte mulţi români din câmpul muncii şi există în momentul de faţă posibilitatea ca printr-un astfel de program să existe un procent mare de recuperare a celor care suferă de astfel de afecţiuni şi atunci cred că va trebui să continuăm acest dialog cu cei care practică medicina de excelenţă şi să multiplicăm astfel de centre la nivelul întregului sistem”, a declarat Nicolae Ciucă într-o conferinţă de presă susţinută, joi, la Târgu Mureş, potrivit Agerpres.

Este absolut necesar să existe un spital nou

Premierul a spus că în timpul vizitei sale la Institutul Inimii din Târgu Mureş a avut oportunitatea să discute cu profesionişti în privinţa necesităţilor viitoare pentru îmbunătăţirea şi modernizarea serviciilor medicale.

„Am început activitatea într-adevăr la Institutul de Boli Cardiovasculare şi mi-a plăcut foarte mult cum i se spune, Spitalul Inimii pentru Copii. Este aici domnul doctor (Horaţiu Suciu, n.r.) şi vreau să-i mulţumesc personal pentru ceea ce a reuşit să realizeze la această instituţie, pentru că într-adevăr salvează vieţi, vorbim de sute de vieţi salvate, în ani, mii de vieţi salvate.

Într-adevăr, este absolut necesar să existe un spital nou pentru tot ceea ce poate să însemne experienţa acumulată şi beneficiul pe care îl aduce o astfel de unitate medicală pentru cetăţenii din Târgu Mureş, din regiune, din Transilvania şi am întâlnit pacienţi din toată ţara. Iată cât de important este ca programul pentru construcţia unui spital nou al inimii pentru copii să înceapă cât mai curând şi să se finalizeze cât mai curând aici, la Târgu Mureş”, a afirmat Ciucă.

Bolile cardiovasculare au cea mai ridicată mortalitate

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, în acelaşi cadru, că mortalitatea cea mai ridicată este generată de bolile cardiovasculare şi că alături de premier, împreună cu care a vizitat Institutul Inimii din Târgu Mureş, a fost impresionat să vadă cum copii de trei luni sunt operaţi şi salvaţi.

„Am început de dimineaţă la Institutul Inimii, unde este, după cum bine ştiţi, primul program PNRR pe lista de spitale PNRR aprobate şi mă bucur că domnul ministru Rafila a venit cu un punctaj suplimentar pentru transplantul de inimă la Institutul Inimii şi astfel s-a poziţionat pe prima poziţie.

După cum bine ştim, mortalitatea cea mai ridicată este la acest tip de boli, dar amândoi am fost impresionaţi când am văzut copiii de trei luni operaţi şi salvaţi. Are dreptate şi domnul profesor Azamfirei (senator PSD şi rectorul UMFST Târgu Mureş, n.r.) când spunea că trebuie şi un spital la UMF, legat de Universitate, astfel încât în viitoarele spitale construite să avem şi personal”, a arătat Marcel Ciolacu.