Plan de acțiune comun pentru 2022 – 2026

Şedinţa comună a Guvernelor român şi polonez desfăşurată, marţi, la Palatul Victoria, a oferit prilejul celor două părţi de a confirma planul de acţiune 2022 – 2026 convenit în întâlnirile anterioare şi de a stabili obiective şi direcţii noi de acţiune în plan bilateral pe liniile fiecărui minister în parte în domenii precum cercetare, digitalizare, IMM-uri, evoluţie demografică, tineret şi sport, apărare, transporturi, a declarat premierul Nicolae Ciucă, într-o conferinţă de presă comună susţinută alături de omologul său, Mateusz Morawiecki.

„Este o activitate care ne-a oferit ocazia să revedem ceea ce s-a agreat în timpul celorlalte trei întâlniri comune şi, desigur, să ne stabilim obiective noi şi direcţii noi de acţiune în plan bilateral pe liniile fiecărui minister în parte.

Este vorba de o cooperare atât guvernamentală, cât şi sectorială, care confirmă încă o dată relaţiile bilaterale excelente dintre România şi Polonia.

Practic, nu am făcut altceva decât să confirmăm încă o dată planul de acţiune comună 2022 – 2026 şi, de asemenea, să agreăm o declaraţie comună care a fost adoptată la sfârşitul şedinţei de Guvern. Sigur, toate acestea se desfăşoară în baza Parteneriatului strategic pe care ţările noastre l-au semnat în anul 2009″, a afirmat Ciucă.

Cercetarea, dezvoltarea și digitalizarea, domenii foarte importante

Prim-ministrul a precizat că domeniul cercetării, dezvoltării şi digitalizării este foarte important, iar ambele ţări au un potenţial aparte şi preocupări comune în a identifica acele soluţii prin să se asigure consolidarea şi dezvoltarea acestuia. El a adăugat că există preocupări comune în ceea ce priveşte găsirea de soluţii pentru continuarea digitalizării, astfel încât să se ofere soluţii atât pentru cetăţeni, cât şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Discuţiile au vizat şi evoluţia demografică şi măsurile avute în vedere pentru stoparea declinului demografic, aspecte care preocupă cele două Guverne.

„Avem preocupări în ceea ce priveşte atât susţinerea tinerelor familii, atât în ceea ce priveşte susţinerea familiilor care au copii până la trei ani, atât în ceea ce priveşte asigurarea dezvoltării sistemelor de creşe şi grădiniţe şi, desigur, preocuparea în ceea ce priveşte asigurarea unui sistem de educaţie care să dea încredere tinerelor familii că pot să aibă mai mulţi copii şi că au unde să poată să fie îngrijiţi, au unde să poată să fie educaţi şi în felul acesta suntem convinşi că vom reuşi să facem paşi importanţi în acest domeniu”, a transmis Ciucă.

Au fost semnate două documente bilaterale

Pe agendă s-au aflat şi domeniile sportului şi tineretului şi al situaţiilor de urgenţă, fiind semnate şi două documente bilaterale la finalul şedinţei comune.

„Dincolo de colaborarea între ministere, între federaţii şi celelalte măsuri tehnice care au fost stabilite, foarte important pentru mine a fost că se caută ca împreună să fie identificate acele soluţii care să încurajeze sportul în instituţiile de învăţământ”, a afirmat Nicolae Ciucă.

El s-a referit şi la discuţiile „foarte bune” avute în domeniul apărării şi la decizia constituirii unei comisii tehnice privind industria de apărare în baza angajamentelor asumate, anul trecut, la Varşovia.

Cât priveşte Afacerile externe, premierul a punctat că miniştri de resort din cele două state au reiterat colaborarea foarte bună şi obiectivele comune pe care le au România şi Polonia.

„În acest context, este foarte important să avem linii de efort şi obiective comune la nivelul ministerelor Afacerilor Externe. Şi tot ceea ce ţine de coordonarea noastră, atât în interiorul Uniunii Europene, cât şi în interiorul Alianţei Nord-Atlantice, este foarte bine reprezentat şi este foarte bine agreat, astfel încât să putem să avem o abordare comună”, a explicat Ciucă.

Oportunități pentru dezvoltarea infrastructurii

El a completat că au fost analizate şi oportunităţile pentru continuarea dezvoltării infrastructurii, atât acelei rutiere, cât şi de cale ferată şi portuare.

„Odată cu obiectivele pe care le dezvoltăm prin fondurile de coeziune şi PNRR, discutăm şi de oportunităţile care ne sunt oferite prin Iniţiativa celor Trei Mări.

Am reiterat tot ceea ce înseamnă relevanţa pentru realizarea acestei infrastructuri pe care am denumit-o Via Carpathia şi, de asemenea, Rail-2-Sea, adică legarea celor două porturi, Portul Constanţa şi Portul Gdansk.

Sunt elemente care avem convingerea că vor căpăta concreteţe şi vor continua să ajute nu numai ţările noastre, România şi Polonia, dar vor ajuta şi Slovacia, şi Ungaria, şi în sud, către Bulgaria, realizând legătura către partea de sud a Europei şi, totodată, sunt elemente de infrastructură care vor ajuta şi Ucraina”, a indicat prim-ministrul Ciucă.