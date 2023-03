România și Polonia vor continua să ajute Ucraina

Marți, 28 martie 2023, în cadrul şedinţei comune a guvernelor României şi Poloniei, Nicolae Ciucă a anunțat că, în cadrul întrevederii bilaterale pe care a avut-o cu premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea militară brutală a Rusiei împotriva Ucrainei, fapt ce constituie o încălcare gravă a dreptului internaţional şi a angajamentelor internaţionale asumate de Guvernul de la Moscova, precum şi încălcarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, respectiv a inviolabilităţii frontierelor de stat.

„Împreună cu domnul prim-ministru, am discutat şi am reiterat sprijinul ferm şi consecvent pe care ţările noastre l-au acordat şi vor continua să-l acorde Ucrainei şi, desigur, încă o dată, am condamnat ferm folosirea ilegală a forţei pentru a obţine orice fel de rezultat. România şi Polonia, alături de întreaga comunitate internaţională democratică, suntem alături de Ucraina şi de poporul ucrainean.

Vreau, de asemenea, să vă asigur că, împreună cu aliaţii şi partenerii noştri, vom continua să oferim un răspuns ferm, coordonat şi substanţial la acţiunile agresive ale Moscovei la adresa statelor vecine şi Occidentului şi la crimele de război comise de combatanţii ruşi în Ucraina”, a declarat, marți, Nicolae Ciucă.

România și Polonia vor ajuta Republica Moldova să își stabilizeze securitatea

De altfel, cei doi oficiali europeni au discutat și despre implicaţiile importante asupra Republicii Moldova ale războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. În cadrul întâlnirii lor, Nicolae Ciucă a prezentat măsurile pe care ţara noastră le-a luat pentru a sprijini Guvernul de la Chişinău şi a discutat cu omologul său polonez despre nevoia de sprijin continuu de care Republica Moldova are nevoie în continuare pentru menţinerea stabilităţii şi asigurarea stabilităţii unui guvern pro european.

„România şi Polonia, practic, împărtăşesc viziunea asupra importanţei pe care o au stabilitatea şi securitatea Republicii Moldova pentru întreaga regiune. Am convenit, de asemenea, să continuăm dialogul cu Guvernul de la Chişinău. Împreună cu o delegaţie a Guvernului României am efectuat o vizită în Republica Moldova săptămâna trecută. Practic, nu înseamnă nimic altceva decât coordonarea eforturilor astfel încât să putem să sprijinim bilateral Republica Moldova şi, desigur, în cadrul Uniunii Europene.

Ceea ce doresc să subliniez în continuare sunt aspectele care ţin de obiectivele comune în ceea ce priveşte iniţiativele europene legat de competitivitate. Pentru România, ca şi pentru Polonia, convergenţa în interiorul Uniunii şi crearea de oportunităţi egale de dezvoltare pentru statele membre sunt obiective deosebit de importante, care vor contribui în egală măsură la creşterea competitivităţii de ansamblu a Uniunii Europene”, a explicat premierul României.

Polonia susține aderarea României la Spațiul Schengen

Nicolae Ciucă i-a adresat mulţumiri omologului său polonez pentru sprijinul pe care l-au acordat Polonia şi Guvernul de la Varșovia în demersul nostru de aderare la Spaţiul Schengen.

„Continuăm să ne bazăm pe mesaje şi demersuri din partea guvernului dvs., astfel încât acest proces de extindere a Spaţiului Schengen să rămână pe agenda de priorităţi a Uniunii Europene pentru acest an şi, desigur, pentru noi este un obiectiv guvernamental pe care ne dorim să îl atingem anul acesta.

Ca atare, domnule prim-ministru, doamnelor şi domnilor miniştri, membri ai celor două guverne, daţi-mi voie încă o dată să vă mulţumesc pentru că astăzi avem posibilitatea ca din nou, împreună, sa putem să discutăm aspectele care sunt pe agenda de priorităţi în relaţiile bilaterale dintre România şi Polonia şi să identificăm împreună care sunt oportunitătile pe care, de asemenea, împreună să le folosim astfel încât să asigurăm pentru ceţătenii noştri ceea ce aşteaptă de la noi, şi anume stabilitate, creştere economică şi bunăstare”, a precizat Nicolae Ciucă.