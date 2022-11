Luni, 7 noiembrie, premierul României, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit la Palatul Victoria cu Ihor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei în România.

După această întâlnire, Guvernul României a transmis un mesaj în care afirmă că prim-ministrul l-a asigurat pe diplomatul ucrainean că România va continua să sprijine Ucraina măcinată de război, atât în prezent, cât şi atunci când va veni momentul reconsctrucţiei.

„Nicolae Ciucă: L-am asigurat pe Ihor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei în România, că România continuă să fie alături de Ucraina pe drumul său spre pace, libertate şi reconstrucţie. #Solidaritate”, este mesajul postat pe contul de Twitter al Guvernului României, luni dimineaţă.

PM @NicolaeCiuca: I assured Ihor Prokopchuk, the 🇺🇦 Ambassador to Romania, that 🇷🇴 continues to stand with 🇺🇦 on its path towards peace, freedom and reconstruction. #Solidarity pic.twitter.com/baNzRoSps9

