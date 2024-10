Nicolae Ciucă, liderul PNL, a confirmat că parteneriatul politic între el și Marcel Ciolacu a luat sfârșit. Într-un interviu acordat pentru Prima News, el a subliniat că relația de colaborare nu mai funcționează, punând sub semnul întrebării viitorul alianței.

În cadrul discuției, Ciucă a sugerat că Partidul Social Democrat (PSD) ar putea căuta o nouă alianță cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

El a sugerat că, din perspectiva sa, există posibilitatea ca Marcel Ciolacu să țintească președinția, iar funcția de premier să fie alocată unui alt partid, precum UDMR.

Ciucă a subliniat că tensiunile dintre el și Ciolacu au început atunci când „se trecuse pe campanie”.

Conform lui, inițial exista un plan guvernamental clar care ar fi trebuit să se desfășoare până la finalul anului. Totuși, în momentul în care au apărut problemele economice și disensiunile politice, guvernarea a fost afectată.

„Dacă la început se discuta despre o proiecție guvernamentală care să se întâmple până la finele acestui an, când au apărut aceste disensiuni, de problemele cu care ne confruntăm, că nu am ajuns la măsurile pe care putem să le luăm pentru că au scăzut construcțiile, IT, plus celelalte chestiuni care țin de atitudine și vezi că se vrea toată puterea în țară nu poți să mai rămâi pe aceeași linie de dialog. Cuplul politic Nicu și Marcel nu mai există”, a declarat Nicolae Ciucă, ferm.