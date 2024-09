Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a enumerat zece realizări din timpul mandatului său de prim-ministru, inclusiv creșterea salariului minim cu 30%, majorarea punctului de pensie cu 24%, plafonarea prețurilor la energie și gaze, și îmbunătățirea ratei de absorbție a fondurilor europene de la 50% la 80%.

”Ce aţi făcut, domnule Ciucă pentru ţară cât aţi fost prim-ministru? Am să vă spun doar zece din câteva lucruri importante. Am crescut salariul minim cu 30%, am majorat punctul de pensie cu 24% şi alocaţiile pentru copii cu 20%.

Am plafonat tarifele la electricitate şi gaz, am crescut rata de absorbţie a fondurilor europene de la 50% la aproape 80% în valoare nominală, 11,3 miliarde de euro. În 2022, în timpul guvernării mele, investiţiile străine directe au atins nivelul record de 10, 4 miliarde de euro. Am deblocat exploatarea gazului românesc din Marea Neagră şi am creat cadrul legal pentru prosumatori”, a declarat Nicolae Ciucă.