Nicolae Ciucă, despre atacul militar odonat de Putin: Susținem oprirea imediată a agresiunii militare

Joi seară, 24 februarie, prim-ministrul Nicolae Ciucă a făcut noi declarații după întâlnirea grupului de intervenție rapidă pe care l-a convocat la Palatul Victoria.

Acesta a spus că România se află, acum, în permanent dialog cu NATO și cu partenerii europeni pentru a opri agresiunile militare din Ucraina și a reîncepe discuțiile diplomatice cu Rusia.

„România condamnă cu fermitate atacul Armatei Ruse care a făcut deja nenumărate victime și pune în pericol siguranța și viața oamenilor nevinovați. Suntem în permament dialog cu aliații NATO și partenerii europeni. Susținem oprirea imediată a agresiunii militare care să dea șansă reluării eforturilor diplomatice”, a declarat acesta.

Nicolae Ciucă, despre refugiații de război: Suntem gata să acordăm ajutor umanitar

În contextul tensionat actual, când mii de ucraineni au fugit spre România pentru a se adăposti, premierul român a informat că țara noastră este deja pregătită să asigure sprijinul necesar refugiaților de război.

„Structurile guvernamentale responsabile sunt pregătite să asigure măsurile necesare pentru preluarea la nevoie a fluxurilor de refugiați. Suntem solidari cu poporul ucrainian și suntem gata să acordăm ajutor umanitar. (…) Îi asigur pe cetățenii români că beneficiem de cele mai puternice garanții de securitate din istoria noastră. (…) Ne-am asigurat că România are suficiente stocuri de gaze din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece”, a transmis Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă, despre războiul dintre Ucraina și Rusia: Ne ajutăm vecinii care au nevoie

Reamintim că tot joi, 24 februarie, prim-ministrul Nicolae Ciucă a scris pe rețelele de socializare că a avut o convorbire telefonică cu premierul ucrainean Denys Shmyhal despre situația actuală din Ucraina.

„Am avut o convorbire telefonică cu premierul Ucrainei, Denys Shmyhal. Solidaritate și sprijin împotriva agresiunii militare ilegale a Rusiei. Ne ajutăm vecinii care au nevoie și susținem independența și suveranitatea Ucrainei”, a scris Nicolae Ciucă pe Twitter.

Premierul român avea programată convorbirea telefonică la ora șase seara (ora locală), potrivit agendei oficiale.

I had a call with PM Shmihal of Ukraine. Solidarity and support against unlawful military Russian aggression. We are assisting our neighbours in need and support the independence and sovereignty of Ukraine.

Klaus Iohannis: România va asigura Ucrainei tot sprijinul necesar

De altfel, și Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonică, joi, 24 februarie, cu președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski. Acesta a scris pe Twitter că țara noastră va acorda ajutor umanitar Ucrainei, împreună cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană.

„Am avut o discuție cu președintele Zelenski ca să-l asigur de suportul și solidaritatea în fața agresiunii militare iresponsabile a Rusiei și pentru suveranitatea și integritatea teritoriului Ucrainei. Ne coordonăm cu partenerii pentru a acorda suport de urgență Ucrainei prin asistență umanitară”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

Tot joi, președintele nostru va avea convorbiri telefonice cu liderii europeni despre situația actuală din Ucraina.