Declarație dinamită pentru întreaga Europă, dar și pentru România. Basarabia visează să ajungă în Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut chiar la Berlin de către noul premier de la Chișinău. Republica Moldova doreşte să fie acceptată în Uniunea Europeană (UE) ca stat-membru de încredere, cu instituţii democratice funcţionale, a declarat premierul republicii Maia Sandu, în timpul conferinţei de presă susţinute marţi alături de cancelarul federal Angela Merkel la Berlin, informează Radio Chişinău şi Deschide.md.

„Vrem nu doar să spunem că suntem europeni, vrem să schimbăm Republica Moldova ca să fim acceptaţi în UE ca stat-membru de încredere, cu instituţii democratice funcţionale. Mai mult ca niciodată, contăm pe sprijinul dvs pentru a transforma Republica Moldova într-un stat european de succes, care pune interesul cetăţenilor săi în topul priorităţilor sale’, a declarat premierul Maia Sandu, mulţumindu-i Germaniei pentru sprijinul pe care l-a oferit Chişinăului de-a lungul timpului.

În discursul sau, Maia Sandu a spus că executivul de la Chişinău are în faţa sa o misiune complicată şi că ea pledează pentru numirea în funcţiile-cheie ale instituţiilor statului a unor persoane profesioniste şi neafiliate politic. „Am avut o sarcină complicată: am luptat împotriva unui regim opresiv şi am oprit căderea liberă a Republicii Moldova. Acum trebuie să reconstruim statul nostru şi să restabilim încrederea cetăţenilor noştri şi ai partenerilor. Trebuie să curăţăm Republica Moldova de corupţie şi spălare de bani, să punem instituţiile înapoi în slujba cetăţenilor. Insistăm pe (numirea de) profesionişti neafiliaţi politic în funcţii-cheie, precum cea de procuror general, membri ai Curţii Constituţionale, membri ai instituţiilor anticorupţie. Aceşti oameni vor fi independenţi şi nu vor primi indicaţii de la cineva. Acesta e un principiu fundamental pe care îl vom respecta’, a spus Maia Sandu.

La rândul său, cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, i-a recomandat noii guvernări de la Chişinău să intensifice lupta împotriva corupţiei şi să asigure transparenţa funcţionării instituţiilor de stat. „Mă bucur că noul guvern, care îşi doreşte şi urmează direcţia proeuropeană, promovează o politică în interesul poporului Moldovei. Asta înseamnă lupta împotriva corupţiei şi asigurarea transparenţei în funcţionarea instituţiilor. Asta înseamnă că acest guvern va trebui să muncească mult. Comisia Europeana a muncit de asemenea pentru rezultatul pe care l-a obţinut Republica Moldova’, a declarat Angela Merkel, potrivit Deschide.md.

