Neti Sandu a luat decizia de a sări în apărarea Elenei Lasconi. Cele două au fost colege de trust. Se întâmpla pe vremea când actuala primăriță nu avea gânduri să ajungă politician. Între timp, drumurile lor profesionale s-au despărțit. Cu toate acestea, au rămas prietene. Iar acest lucru a fost demonstrat chiar acum de celebra prezentatoare de la Pro TV.

După ce Elena Lasconi a fost atacată dur de fiica sa, a venit rândul prietenilor să-i sară în ajutor. Neti Sandu, una dintre vedetele postului de televiziune PRO TV, se numără printre prietenii apropiați ai Elenei Lasconi. Acesta a acceptat să se exprime în jurul scandalului momentului.

„Elena Lasconi e prietena mea. Și nu de ieri, de azi! În povestea asta, complicată nu am sunat-o însă! Și am să vă spun și de ce! În primul rând, fiindcă ea știe cel mai bine ce are de făcut. Nu are nevoie de sfatul meu sau al nu știu cui! Ea știe ce trebuie să facă și sunt sigură că va face!”, a declarat Neti Sandu pentru cancan.ro.