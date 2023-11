Primarul oraşului Câmpulung Muscel Elena Lasconi se declară dispusă să se retragă de pe lista USR pentru europarlamentare. Ea a spus că aşteaptă votul Biroului Naţional în acest sens, după reacţiile provocate de afirmaţia sa potrivit căreia a votat ”DA” la referendumul pentru familia tradiţională.

Ea precizează că niciodată nu a avut nimic împotriva relaţiilor dintre persoane de acelaşi sex. În ceea ce priveşte poziţia sa în partid, Lasconi a subliniat că nu se agaţă de funcţii şi liste. Ea spune că va continua să fie sinceră, asumată şi autentică.

”Cu ce e compatibilă politica? După declaraţia mea de ieri în care am fost sinceră şi am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat şi o femeie, s-au inflamat toate reţelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relaţiilor dintre persoanele de acelaşi sex.

Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleaşi drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie. De 51 de ani trăiesc într-o societate în care căsătoria este între o femeie şi un bărbat. Educaţia şi formarea pe care le-am primit m-au adus în punctul acesta pentru că iubesc oamenii şi lupt pentru drepturile lor.

Am prieteni gay pe care îi respect, îi admir şi îi susţin. Ei ştiu asta. Lecţia pe care trebuie să o învăţăm în viaţa asta este iubirea. Mi se pare dureros să ştii şi să simţi cu toată fiinţa ta că iubeşti oamenii şi să constaţi că primeşti înapoi ură. Şi pentru ce? Sunt pentru căsătoria dintre o femeie şi un bărbat şi pentru un parteneriat legal între persoane de acelaşi sex”, scrie Lasconi pe Facebook