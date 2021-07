Nereguli la Auchan Vitan! Ce au descoperit inspectorii ANPC (FOTO)

În urma verificărilor efectuate de inspectorii ANPC, magazinul Auchan Vitan a fost închis. Comisarii au găsit produse care pot pune în pericol viața și sănătatea clienților.

După efectuarea verificărilor, s-a decis suspendare activității magazinului Auchan Vitan pentru o perioadă de 6 luni. Acest lucru este o premieră în țara noastră.

Ce s-a descoperit

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descoperit, atât în Capitală, cât și în alte zone din țară, modul în care erau depozitate băuturile. Acestea erau ținute în spații neautorizate, la temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Băuturile erau depozitate direct în bătaia razelor de soare.

În consecintă, mai multe tone de produse au fost oprite de la comercializare, cu toate că acțiunea este încă în desfășurare. Au existat și situații în care a fost intervenția Poliției pentru ca ANPC să își poată desfășura acțiunile de control.

Ce spun reprezentanții Auchan

Reprezentații magazinului au trimis un drept la replică în care precizează că în urma controlului efectuat de ANPC au fost închise temporar câteva raioane, printre care și cel de băuturi. Ei spun că magazinul va rămâne deschis pentru clienți.

”În momentul de față, pregătim întreaga documentație și informațiile necesare pentru a le transmite în cursul zilei de mâine la ANPC cu scopul reluării activității în raioanele în cauză în cele mai bune condiții.”, arată reprezentanții Auchan.

În ceea ce privește paleții cu băuturi, reprezentanții spun că ”

aceștia au fost recepționați aseară și urmau să fie transportați în depozitul magazinului în decursul zilei de astăzi. Am realizat, de asemenea, o igienizare suplimentară în cazul celorlalte raioane indicate de ANPC și am retras toate produsele care au făcut obiectul controlului, urmând să facem analizele necesare.”

”Ne pare rău pentru situația intervenită și vă asigurăm că am colaborat îndeaproape cu autoritățile implicate. Asigurăm clienții că vom crește și mai mult gradul de vigilență și control, cu deosebire în această perioadă, astfel încât să nu mai apară astfel de situații în viitor.”, spun reprezentanții Auchan.

Sursă foto: stiripesurse.ro