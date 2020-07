Dezvăluiri șocante ale ministrului Sănătății, Nelu Tătaru. Acesta a povestit prin ce momente teribile a trecut în timpul pandemiei de coronavirus.

Nelu Tătaru face dezvăluirea serii

Nelu Tătaru a devoalat momente sensibile petrecute la începutul pandemiei de COVID-19, în România. Acesta a vorbit inclusiv despre sentimentul de teamă. La 5 săptămâni de la numirea în funcția de ministru, atunci când a trebuit să-și revadă fiul de 10 ani, sentimentul de teamă l-a avut în suflet. În toată acea perioadă a trecut prin multe focare de infecție cu noul coronavirus.

„NU pot să vorbesc de teamă. E vorba de precauție. Teama a fost când când am plecat la Suceva, când am trecut prin focare de infecție, și când am revenit la București sa fiu numit ministru. Era un moment critic. La 5 săptămâni când m-am întâlnit cu fiul meu a fost un moment de teamă. De teama să nu-l infectez, eu trecând prin atâtea focare de infecție”, a spus ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, conform Digi24.

Până astăzi, 4 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Mai mult, autoritățile au raportat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate alte 416 noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 223 de pacienți.